Savunma

Bayraktar TB3 Mehmetçik'in emrinde... Türkiye'nin yeni caydırıcı gücü

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 SİHA ile İLTER J-350 karıştırma sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Bayraktar TB3 SİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında (EDOK) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesinin, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini aktardı.

Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 SİHA ile İLTER J-350 karıştırma sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 4'üncü T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetlerimizin envanterine girmiştir." ifadelerini kullandı.

