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Savunma

Bayraktar TB3 yine başardı! Görüntüleri paylaşıldı

Yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, rampa kalkış testini de başarıyla geçti. Testin gemideki benzer özelliklerde inşa edilen bir pistte yapıldığı ifade edildi.

12 Eylül 2024 Perşembe 08:52 - Güncelleme:
Bayraktar TB3 yine başardı! Görüntüleri paylaşıldı
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Milli ve özgün SİHA Bayraktar TB3, test sürecini başarıyla sürdürüyor.

Bayraktar TB3 SİHA, rampa kalkış testini başarıyla geçti. Test, Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapıldı.

Test için Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'daki piste benzer şartlar hazırlandı.

Kalkış testi, aynı özelliklerde inşa edilen pistte, 12 derece eğime sahip rampada gerçekleştirildi.

6 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3, tüm testlerden başarıyla geçti.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

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