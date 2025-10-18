Bayraktar TB3'ü paylaşıp ülkesiyle dalga geçti: Harika slayt hazırlamışlardır... O esnada Türkiye

Türk savunma sanayi dünyada ses getirmeye devam ediyor.

İngiliz gazeteci Mark Urban, dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve buraya iniş yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'daki test görüntülerini paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını yakalamakta zorlanan Kraliyet Donanması'nı ti'ye alan Urban, "SİHA'ların kullanabileceği hibrit uçak gemisi filosunu hizmete almaya söz verdiler. Eminim harika slaytlar hazırlamışlardır. O esnada Türkiye..." diye yazdı.

Urban'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi.

SÜPERSONİK FÜZEYLE TAM İSABET

Bayraktar TB3, 19 Kasım 2024'te Muğla'nın Aksaz açıklarında TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu başarıyla yaparak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Milli SİHA bu başarısını 25-27 Mart 2025 tarihlerinde ROKETSAN üretimi İHA-122 süpersonik füzeyle deniz hedeflerine yapılan tam isabetli atışlarla taçlandırdı.

Bu testte lazerle hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlenmiş, böylece havada iki farklı SİHA'nın koordineli gerçekleştirdiği lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarılı bir şekilde sergilenmişti.

Bugüne kadar İHA-122'nin yanı sıra milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile başarılı atışlar gerçekleştiren Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli geliştirilen PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024'te 36 bin 310 fit irtifaya ulaşarak önemli bir başarıya ulaştı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetlerle envantere girdiğinde sınıfındaki lider İHA olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

