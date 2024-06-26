''Bayraktar'' ve ''Akıncı''yı işaret etti: Türkiye'nin askeri olanaklarından faydalanacağız

Hasanov, Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Azerbaycan Devlet Haber Ajansına (AZERTAC), Azerbaycan ordusunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla verdiği röportajda, Türkiye ile askeri ilişkileri değerlendirdi.

Azerbaycan'ın askeri işbirliği yaptığı ülkelerin başında kardeş Türkiye'nin geldiğini belirten Hasanov, iki ülkenin Şuşa Beyannamesi doğrultusunda müttefik olduğunu, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin entegrasyonunun sadece eğitim ve tatbikat alanlarında değil her alanda üst düzeyde bulunduğunu dile getirdi.

"BAYRAKTAR VE AKINCI'YI İŞARET ETTİ"

Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin komuta mıntıkalarının da birbirine bağlı olduğunu ve birlikte çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tecrübe paylaşımının yanı sıra savunma sanayi alanında da büyük çalışmalar yapılıyor. Yakın dönemde en modern silah ve teçhizatın veya bunların parçalarının Azerbaycan'da da üretimine başlanılacak. Kardeş Türkiye'nin savunma sanayisinin çok hızlı gelişmesi memnuniyet verici. Sadece 'Bayraktar' ve 'Akıncı'dan bahsetmiyoruz. Diğer konularda da Türk savunma sanayisi çok gelişti. Elbette Azerbaycan da bundan faydalanıyor. Bu yöndeki çalışmalar hızla yürütülüyor."

Dünyada çatışma ve gerginliğin arttığını, ülkelerin silahlanma yarışına girdiğini anlatan Hasanov, şunları kaydetti:

"Biz bu döneme hazırlıklı girdik. Kendi ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılayacak olanaklarımız var. Amacımız; bunu daha da ileri taşımaktır. İhtiyacımız olan füze ve mermileri kendimiz üreteceğiz. En modern silah, teçhizat ve mühimmata olan ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağız. Kardeş Türkiye'nin olanaklarından faydalanarak ortak üretim gerçekleştireceğiz."