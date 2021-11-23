AA 23 Kasım 2021 Salı 08:11 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 08:11

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında sanal fuarın yeteneklerinin ve sektöre katkılarının tartışıldığı SAHA EXPO Sanal Fuar Oturumu gerçekleşti. Oturuma, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve ASELSAN iştiraklerinden BİTES Genel Müdür Yardımcısı Ebru Coşkun katıldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, fuarda üniversite sanayi iş birliğinin sözde değil özde bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"SAHA, Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi ve yeni nesil sanayi kümelenmesidir. Bu çok dikkat çekici. Halihazırdaki ölçeği ile belki savunma sanayimiz Türkiye'nin en büyük sanayi kolu değil. Yani çok daha fazla firmanın aslında aktif olarak faaliyet gösterdiği, belki ihracat rakamlarında da savunma sanayi ihracatımızın 10-15 katı düzeyinde toplam ihracat rakamı gerçekleşen sektörlerimiz var. Ama şunu da burada tespit etmemiz lazım. Gerçekten savunma sanayisinin bütün sektörlerimize örneklik teşkil eden bir ruhu var. Bu ruh, Türkiye'nin tam bağımsızlık ruhu. Türkiye'nin kuruluş misyonundaki ve kuruluş idealindeki taşıdığı değerleri geleceğe taşımanın ruhu. Dolayısıyla bu ruhtan da hem bizim kamu yönetimi olarak bakanlıklar tarafında ve diğer kamu kurumları tarafında hem de tüm diğer sanayi sektörlerimize, diğer sanayi dikeylerimize transfer etmemiz gereken bir unsur var, bir değer var diye de düşünüyorum."

- "SAVUNMA SANAYİNDEKİ BİRİKİMİ DİĞER SANAYİ SEKTÖRLERİNE TRANSFER ETMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak savunma sanayisinin gelişimini kritik gördüklerinin altını çizen Kacır, "Burada elde edilen birikimin ve kazanımın daha yüksek ihracat değerlerine dönüşmesi için birlikte daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun yanında savunma sanayindeki birikimi, bilgiyi, know-how'ı, deneyimi ve uygulanan başarılı politikaları diğer sanayi sektörlerine transfer edebilmek adına büyük bir çaba ve gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu seferberlik ruhunun sağlık endüstrilerine ve tarım gıda enstitülerine hızla yayıldığı bir dönem olacaktır." diye konuştu.

Kacır, sanal fuarın kazanımlarının da en az fiziki fuar kadar yüksek düzeyde gerçekleştiğini belirterek, "SAHA ekibi, bu kazanımları kalıcı hale getirebilmek adına bu yıl fiziki olarak Saha EXPO gerçekleşmiş olsa da sanal fuar uygulamasını bu yıl da sürdürmeye karar vermiş oldu. Bunun da çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira dünyanın her yerinden çok farklı iş gruplarından ve farklı demografik profillerden insanların önümüzdeki haftalarda sanal fuarı ziyaret edeceğimi düşünüyorum. Bu ziyaretlerin, burada gerçekleşecek iletişimlerin ve irtibatların hem ticari faaliyetlerin gelişimine yoğun bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem de insan kaynakları konusunda da özellikle gençlerin buraya gösterecekleri ilginin savunma sanayimizdeki başarıyı daha ileri noktalara taşımak adına bize güç katacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "YÜRÜDÜĞÜMÜZÜ DEĞİL KOŞTUĞUMUZU GÖSTERME FIRSATI OLDU"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de fuara uluslararası katılımın çok fazla olduğu vurguladı. Görgün, "Türkiye'de ilk önce bir Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) oldu. Sonra TEKNOFEST oldu. SAHA EXPO yani ülkemizin teknolojiye hazırlığını bütün dünyaya gerek fiziksel olarak gerekse bu hafta itibarıyla başlayan sanal fuarla gösteriyor. Birikimimizi, yürüdüğümüzü değil koştuğumuzu bence bir şekilde gösterme fırsatı oldu." ifadelerini kullandı.

Fuarın daha küçük ölçekli şirketlere sunduğu avantajlardan bahseden Görgün, "Sadece savunma sanayisi vakıf şirketleri ve birkaç büyük şirket dışında, bu sahada emek veren, gönül veren, çalışan, üreten ve ürünleriyle birlikte gelişime, savunma sanayinin ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayan nice insanların olduğunu ve kendilerini ifade etme fırsatı buldukları için onların yaşadığı memnuniyeti tecrübe ettim. Yani ben başka fuarlarda bu kadar çok diğer alt yüklenicileri ve yan sanayiyi ziyaret etme şansı yakalamamıştım. Hem de o firmaların fuarla ilgili yaklaşımlarını bu derece pozitif olduğu bir şey görmemiştim." dedi.

Fuarın ASELSAN açısından da çok faydalı geçtiğinin altını çizen Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada benim ve ekibimin gözlemlediğimiz ve ortaya çıkan sonuçlar itibarıyla 392 görüşme yaptık. ASELSAN'ın geneline baktığında 60'ın üzerinde bir katılımcı vardı. Hepsinin memnuniyetle İstanbul'dan ayrıldığını gözlemledim. Bizim SAHA kümelenmemize baktığımızda da ben yönetim kurulu üyesi olarak şunu söylemek istiyorum ki SAHA EXPO, Avrupa'nın ikinci büyük kümelenmesi, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kümelenmesidir. 600'ün üzerinde üyemiz var. Genelde yapılar büyüdükçe ataletleri artar. Hareket etme ve dinamizmleri azalır. Ama SAHA'nın büyüdükçe dinamizmi ve farkındalıkları artarak devam ediyor."

Son dönemde çokça tartışılan metaverse konusuna da değinen Görgün, "Ülkemizi metaverse'ye taşıyan bir sanal fuar etkinliğinin olduğunu da ifade etmek istiyorum. Yani bundan sonra çok konuşulacak belki ülkemizdeki ilk metaverse adımları bu sanal fuarcılıkla birlikte başlıyor olacak diye ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

- "FUAR, İKİNCİSİNİ DÜZENLEMEMİZE RAĞMEN İLKİNE GÖRE BEŞ KATI BİR BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da SAHA İstanbul'un bünyesinde 674 üyesi olduğunu hatırlatarak, "Bu kümelenme, 2015 yılında kurulan ve Türkiye'de savunma sanayisinde son 20 yılda milli teknoloji hamlesi vizyonuyla ortaya çıkan gelişmelere, özel sektörün dinamizmini katmak için sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak adına ve daha güçlü bir şekilde sektörümüzü geleceğe taşımak adına oluşturulmuş bir kümelenme. 6 yıl gibi bir sürede Türkiye'nin de en büyük sanayi kümelenmesi, Avrupa'nın da en büyük ikinci kümelenmesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Sektörde adeta bir seferberlik hali olduğunu anlatan Bayraktar, "Bu anlamda SAHA EXPO fuarı da önemli bir açığı kapamış oldu. Türkiye'de başarı örnekleri sadece ana platformlar bazında değil. Başarı sadece yaptığımız SİHA'larımız İHA'larımız veya gemilerimiz ve savaş uçaklarımız değil. Aslında onları oluşturan alt ana bileşenler, teknolojiler, malzemeler. Bu alanlarda da çok ciddi anlamda bir derinlik olduğunu görmüş olduk." açıklamasında bulundu.

SAHA EXPO fuarına dair detaylar veren Bayraktar, şunları söyledi:

"Fuar, ikincisini düzenlememize rağmen ilkine göre beş katı bir büyüklüğe ulaştı. Katılımcı firma sayısı beş katına çıktı. Alan aynı şekilde büyüdü. Yurt dışından ciddi bir katılım oldu. Özellikle stratejik iş birliği yürüttüğümüz ülkelerden katılımlar ve karşılıklı fuar bünyesinde 30 tane sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı. Bunlar gerçekten güzel kazanımlar. Biz istiyoruz ki bu kazanımlar sadece 4 günlük fiziksel bir fuar kapsamında kalmasın. Biz bunu tüm yıla yayalım. Gerçekten sektör dinamik. Çok güzel iş birlikleri var. Yani sadece SAHA EXPO'da 8 binden fazla işletmeden işletmeye görüşme gerçekleştirdi. Biz istiyoruz ki bunu modern dünyanın gerekliliklerine uygun bir şekilde devam ettirerek dijital dünyaya taşıyalım."

