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Savunma

Bayraktar'dan çarpıcı açıklama: En kritik aksamların hepsi tümüyle milli

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 'İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli.' dedi.

22 Eylül 2020 Salı 11:50 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 11:50
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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınına katıldı.

Bayraktar İHA ve SİHA'larla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, 'Yazılımı şayet siz yapmıyorsanız bu teknolojiye hakim olmanız mümkün değil. Tümüyle kontrol sizde diyemezsiniz. Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle uçuş kontrol bilgisayarları en kritik aksamları. Bunların hepsi, tümüyle milli.' ifadelerini kullandı.

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