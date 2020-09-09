Boeing kaybetti, Northrop kazandı! 85 milyar dolarlık tarihi 'nükleer silah' sözleşmesi

star.com.tr 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:06 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:07

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), savunma sanayi devi Northrop Grumman'la, ABD'nin nükleer üçlüsünü geliştirme ve modernizasyon çabaları kapsamında, Minuteman III füzesinin yerini alacak yeni bir ICBM geliştirmek için 13.3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.



Şirketin Salı günü yaptığı duyuruya göre Northrop Grumman, ABD Hava Kuvvetleri tarafından ülkenin eskimekte olan kıtalararası balistik füze sistemini modernize etmek için seçildi. Devasa sözleşmeyle Northrop, yeni füze sisteminin tasarımının yanı sıra, test ve değerlendirmeye odaklanacak. Sekiz yıllık bir proje olan Yer Tabanlı Stratejik Caydırıcı (GBSD) sistem programı üzerinde çalışmaya başlayacak.

ABD Hava Kuvvetlerine (USAF) göre, yeni uzun menzilli füzeyle, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelişmiş ve daha geniş stratejik nükleer seçenekler dizisi sağlamayı hedefleniyor. USAF, yeni silahın daha yüksek isabet kabiliyeti ve gelişmiş güvenliğe sahip olacağını da belirtti.

Bu çalışmaların 2029 yılına kadar tamamlanması bekleniyor ve toplam maliyetin 85 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor.

YARIŞI BOEİNG KAYBETTİ

Sözleşme için kolları sıvayan diğer bir yüklenici Boeing, Northrop'un motor için sadece iki ABD merkezli tedarikçiden biri olan katı roket motoru üreticisi Orbital ATK'yı satın almasının ardından, ihaleden düştü. düştü.

İhaleyi kaybeden Boeing, diğer tedarikçilerin GBSD projesi için uygun olmadığını ve Northrop'a ait şirketin fiyat görüşmelerinde Northrop'un "haksız bir avantaja" sahip olduğunu iddia etti. Ancak Hava Kuvvetleri, Boeing'in şikayetleriyle harekete hareket etmeyi reddetti.

Yeni bir ICBM geliştirilmesi, başlangıçta 1 trilyon dolara mal olacak ve otuz yılı kapsayacak şekilde eski başkan Barack Obama döneminde kurulan büyük bir nükleer modernizasyon planının parçası olarak devam ediyor.

Başkan Donald Trump, selefinin mirasının çoğunu reddetmesine rağmen, nükleer girişimleri kabullenip devam ettirdi. Hatta 2021 bütçesinde proje için daha fazla harcama yapılmasını onayladı.

Ordu, ilk varyantı 1970 yılında hizmete giren Minuteman III'ü değiştirmenin yanı sıra, nükleer yetenekli uçak ve denizaltıları için geliştirmeler de dahil olmak üzere ABD nükleer üçlüsünün diğer iki ayağını da yenilemek için çalışıyor.

star.com.tr