İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Beklenen sipariş resmen tamamlandı! 12 adet Patriot füzesi teslim ediliyor
Savunma

Beklenen sipariş resmen tamamlandı! 12 adet Patriot füzesi teslim ediliyor

ABD'nin en önemli hava savunma sistemi olan Patriot füzeleriyle ilgili son dakika gelişmesi meydana geldi. Romanya bölgede artan gerilimlerden sonra 10 adet Patriot hava savunma füzesi satın almak için girişimlere başladı. İşte detaylar…

Haber Merkezi23 Kasım 2025 Pazar 20:31 - Güncelleme:
Beklenen sipariş resmen tamamlandı! 12 adet Patriot füzesi teslim ediliyor
ABONE OL

Dünyada her ülke sınır güvenliğini sağlamak için hava savunma füzelerine sahip olmak için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke coğrafyalarında yaşanan tehlikelerden sonra hava gücüne takviye yapmak için harekete geçmeyi planlıyor. Romanya'da bölgede yaşanan istikrarsız durumlardan sonra 10 adet Patriot hava savunma füzelerine resmen talip oldu.

ROMANYA 10 ADET PATRİOT HAVA SAVUNMA FÜZESİNE TALİP OLDU

ABD basınında yer alan habere göre, Ukrayna-Rusya savaşının çıkmaza girmesi çözüm bulunamaması sebebiyle Romanya ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla ABD menşeili Patriot hava savunma füzelerine yoğun ilgi duyuyor.

Bölgede Rusya tehdidine karşı caydırıcı güç olmayı hedefleyen Romanya, ABD ile Patriot hava savunma füzelerini görüşmek için masaya oturdu. 10 adet Patriot hava savunma füzesi konusunda pazarlıkların yapıldığı iddia edilen haberde, Trump yönetiminin bu anlaşmaya sıcak baktığı bildirildi.

Öte yandan 10 adet Patriot hava savunma füzesine talip olan Bükreş yönetimi, satın alma işlemlerini tamamlamak üzere bir sözleşme hazırlayarak masaya oturdu. ABD'ye sunulacak sözleşmede 10 adet Patriot füzelerinin satışının bir an önce yapılmasına dikkat çekildi. Rusya-Ukrayna gerginliğini en yakından hisseden Romanya hükümeti bölgedeki etkin güç olmak için Patriot füzelerini filosuna katmak istiyor.

Envanteri eskiyen ve yenileme ihtiyacı duyan Bükreş yönetimi, Rus baskılarının olma olasılığına karşı bölgede önemli bir figür olmak için yoğun atak yapıyor. Patriot hava savunma füzeleriyle elini rahatlatmak isteyen Romanya için bu satışın ne kadar olacağına dair ise haberde bilgi verilmedi.

  • Patriot füzesi
  • Romanya
  • Hava savunma sistemi

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.