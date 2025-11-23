Dünyada her ülke sınır güvenliğini sağlamak için hava savunma füzelerine sahip olmak için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke coğrafyalarında yaşanan tehlikelerden sonra hava gücüne takviye yapmak için harekete geçmeyi planlıyor. Romanya'da bölgede yaşanan istikrarsız durumlardan sonra 10 adet Patriot hava savunma füzelerine resmen talip oldu.

ABD basınında yer alan habere göre, Ukrayna-Rusya savaşının çıkmaza girmesi çözüm bulunamaması sebebiyle Romanya ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla ABD menşeili Patriot hava savunma füzelerine yoğun ilgi duyuyor.

Bölgede Rusya tehdidine karşı caydırıcı güç olmayı hedefleyen Romanya, ABD ile Patriot hava savunma füzelerini görüşmek için masaya oturdu. 10 adet Patriot hava savunma füzesi konusunda pazarlıkların yapıldığı iddia edilen haberde, Trump yönetiminin bu anlaşmaya sıcak baktığı bildirildi.

Öte yandan 10 adet Patriot hava savunma füzesine talip olan Bükreş yönetimi, satın alma işlemlerini tamamlamak üzere bir sözleşme hazırlayarak masaya oturdu. ABD'ye sunulacak sözleşmede 10 adet Patriot füzelerinin satışının bir an önce yapılmasına dikkat çekildi. Rusya-Ukrayna gerginliğini en yakından hisseden Romanya hükümeti bölgedeki etkin güç olmak için Patriot füzelerini filosuna katmak istiyor.

Envanteri eskiyen ve yenileme ihtiyacı duyan Bükreş yönetimi, Rus baskılarının olma olasılığına karşı bölgede önemli bir figür olmak için yoğun atak yapıyor. Patriot hava savunma füzeleriyle elini rahatlatmak isteyen Romanya için bu satışın ne kadar olacağına dair ise haberde bilgi verilmedi.