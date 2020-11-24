IHA 24 Kasım 2020 Salı 10:48 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 10:48

Muhalefetin baskısı altında bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko orduya yönelik yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin ile görüşerek ordunun yatırımları hakkında rapor alan Lukaşenko, Belaruslu gençlerin ülkelerine bağlılığını arttırmaya yönelik Rus ordusunun çalışmaları hakkında Khrenin’den bilgi aldı.

Ordu içerisinde kendisine sadık olmayan askerlerin olduğundan şikayet eden Lukaşenko, “Özellikle ordu içerisinde gerçek vatanseverlerin olmadığını görüyoruz. Özellikle de daha orduya daha katılımı olmamış öğrenciler arasındalar. Ancak eski askerlerimiz arasında da bunlar var. Bu nedenle vatanseverlik eğitimlerinde ciddi eksiklikler var. Bunu nasıl başaracağız” diye sordu. Görüşmeye dair yapılan açıklamada Savunma Bakanı Khrenin’in, Lukaşenko’ya sorularına karşılık yazılı rapor sunduğu aktarıldı.

BELARUS, RUSYA’DAN SAVAŞ UÇAKLARI ALIYOR

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Viktor Khrenin yaptığı açıklamada Belarus ordusunun gelişimine yönelik Rusya ile askeri işbirliği anlaşmaları yaptıklarını söyleyerek, “Belarus Silahlı Kuvvetleri’nin 2021 - 2025 yılları arasında orduyu güçlendirmeye dair hali hazırda bir planlaması bulunuyor. Bu planlamanın ana unsuru silahların modernizasyonu ve yeni silahların alınması. Bu yıl devlet savunma yatırımları için ekonomik planlar revize edildi. Rusya’dan SU-30 tipi savaş uçaklarını almaya devam ediyoruz. 2021 yılında Rusya’dan 4 adet daha bu uçaktan alacağız. Aynı zamanda Rusya ile imzaladığımız anlaşmaya göre 2021 yılında 4 adet Mi-35 askeri helikopter alacağız. Kara Kuvvetleri için BTR - 82A zırhlı personel taşıyıcılar alacağız. Aynı zamanda yurtiçi iletişim araçları için çalışıyoruz” dedi.

RUSYA İLE BELARUS ARASINDA ORTAK TATBİKAT

Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Rusya ordusu ile yapılan askeri tatbikatlara önümüzdeki yıl da devam edileceğini ifade ederek, “2021 yılında da Belarus, Rusya ile yapılacak olan askeri tatbikatlara ev sahipliği yapacak. Zapad - 2021 ortak askeri tatbikatı için çok detaylı bir ön hazırlık sürecimiz olacak. Bu tatbikatın ölçeği “Slav Kardeşliği - 2020” tatbikatından daha büyük olacak. Bu tatbikat Belarus’taki 5 tatbikat alanında gerçekleşecek” diyerek yeni askeri tatbikat için yapılan planlamalardan bahsetti.