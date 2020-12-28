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Savunma

Belçika Hava Kuvvetleri'nin ilk A400M uçağı teslim edildi

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Belçika Hava Kuvvetleri'nin ilk A400M uçağını teslim etti.

star.com.tr28 Aralık 2020 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:41
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Belçika Hava Kuvvetleri, yedi adet sipariş edilen Airbus A400M askeri nakliye uçağının ilkini teslim aldı.

Uçak, İspanya'nın Sevilla kentindeki A400M son montaj hattında müşteriye teslim edildi ve ardından ilk uçuşunu Belçika'nın Melsbroek kentinde konuşlandırılacağı 15. Wing Union Üssü'ne gerçekleştirdi.

MSN400 olarak bilinen bu A106M, yedisi Belçika Hava Kuvvetleri'nden ve biri Lüksemburg Silahlı Kuvvetleri'nden olmak üzere toplam sekiz uçaktan oluşan iki uluslu bir birimde çalıştırılacak.

İkinci A400M uçağı, 2021'in başlarında Belçika'ya teslim edilecek.

star.com.tr

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