Benzersiz teknolojisi ses getirdi: Türkiye sadece birkaç ülkede olan yeni bir seviyeye ulaştı

Türk savunma devi ASELSAN'ın geliştirdiği YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi, harp başlıklı gerçek füzelerin kullanıldığı etkinlik testlerini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin hava araçlarını gelişmiş füze tehditlerinden koruyacak olan sistemin başarılı testi dünyada gündem oldu.

FÜZELERİ LAZERLE KÖR EDİYOR

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, güdümlü füzeye çok bantlı lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını körelten YILDIRIM-100'ün testleri başarıyla gerçekleştirildi. YILDIRIM-100 sistemi ile hava araçlarına yönlenen güdümlü füzeler saptırılarak hava platformlarının beka kabiliyeti ciddi oranda artıyor. YILDIRIM-100, çeşitli tehdit senaryoları altında ısı güdümlü füzeleri lazerle kör ediyor.

AZ SAYIDA ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU BİR TEKNOLOJİ

ASELSAN, lazer teknolojisinin en üst seviyesindeki YILDIRIM-100'le az sayıda ülkenin sahip olduğu yetkinliği Türkiye'ye kazandırmış oldu. YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbale sahip olan YILDIRIM-100, yaklaşan bir güdümlü füzeye lazer enerjisi gönderip arayıcı başlığını körelterek füzenin yönünü değiştiriyor.

YETENEĞİYLE SAHADA ÇARPAN ETKİSİ OLUŞTURUYOR

YILDIRIM-100 hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM-100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi oluşturuyor.

TÜRK HAVA UNSURLARINI KORUYACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'nde sahip oldukları yüksek teknolojik yetkinliği, harp başlıklı gerçek füzelere karşı başarıyla tamamlanan bir test süreciyle daha teyit ettiklerini bildirdi. Uzun süredir geliştirilmekte olan bu sistemle, hava platformlarını güdümlü füze tehditlerine karşı koruma altına aldıklarını ve beka kabiliyetlerini ileriye taşıdıklarını belirten Görgün, "Lazer teknolojisinde ulaştığımız en üst seviye, artık sadece bir kazanım değil, sürekli geliştirilen bir kabiliyet alanımızdır. Başta Başkanlığımız personeli olmak üzere, bu stratejik çalışmaya katkı sunan ASELSAN ekibini yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

YILDIRIM-100 DÜNYA BASININDA

Türkiye'nin kritik teknolojisi dünyada da ses getirdi. Birçok ülke basını YILDIRIM-100'ün başarılı testini manşetlerine taşıdı. Fransa merkezli savunma haberleri yapan European Defence Review (EDR Magazine) , ASELSAN'ın yeni teknolojisini yakın takibe aldı. Dergi "Aselsan'ın YILDIRIM-100'ü kızılötesi güdümlü füzeleri başarıyla saptırdı" başlıyla bir makale yayımladı.

"TÜRKİYE BİRKAÇ ÜLKENİN HAKİM OLDUĞU YENİ BİR SEVİYEYE ULAŞTI"

YILDIRIM-100'ün başarılı testi hakkında "ASELSAN'ın hava platformlarını korumadaki benzersiz yeteneğini gösterdi" ifadelerini kullanan savunma dergisi, Türkiye'nin dünya çapında yalnızca birkaç ülkenin hakim olduğu lazer tabanlı karşı tedbir yeteneklerinde yeni bir seviyeye ulaştığını yazdı.

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