Beratta Model 12... Soğuk Savaş döneminden beri kullanımda kalan silah

star.com.tr 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:25 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:26

Dünyanın en eski ateşli silah üreticisi olan İtalyan Beretta, 1526'da kuruluşundan bu yana askeri silahlar üretti ve on yedinci yüzyılın ortalarından bu yana, ateşli silahları, her büyük Avrupa savaşında kullanıldı.



Bazı listelerde Model 1938, Alman MP40 ve Amerikan Thompson'ın yanında gölgede kalırken şirket, Soğuk Savaş döneminin en iyi hafif makineli tüfeklerinden birini üretti.

1950'lerin sonlarında İtalyan silah mühendisi Domenico Salza tarafından geliştirilen bu silah, 1961'de tanıtıldı ve İtalyan Ordusu'nun standart hafif makineli tüfeği oldu.

Her yerde bulunan NATO 9x19 milimetrelik Parabellum kullanan hafif makineli tüfek kompakt ve güvenilirdi. Silahın diğer hafif makineli tüfeklerden ve hatta dönemin saldırı tüfeklerinden biraz daha kontrol edilebilir kılan ileri bir tutuşa sahip olması da, dikkate değerdi.

Kompakt boyutunda, tam otomatik ateşleme sırasında namlu ağzının yukarı doğru hareketini azaltan teleskopik bir sürgü kullanılmıştı. Diğer birçok savaş sonrası hafif makineli tüfeklerin aksine, Beretta Model 12 seçici ateşleme özelliklerine sahip ve yarı otomatik modunda oldukça kullanışlıydı.

Geri tepme ile çalışan silah, 150 ila 200 metre arasında etkili bir menzile ve dakikada 550 mermi atış hızına sahip. Ayrıca, birçok modern hafif makineli tüfek tabancasından farklı olarak, tetiği bloke eden manuel güvenlik dahil olmak üzere üç emniyete sahip.

KULLANILDIĞI MUHAREBE ALANLARI

Model 12'nin parçalanması, temizlenmesi ve hızlı bir şekilde bir araya getirilmesi oldukça kolaydı. Bu nedenle birçok muharebede kullanıldı.

Beretta Model 12, Vietnam Savaşı'nda silahı taşıyan Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi (Vietkong/Viet Cong) üyeleri tarafından kullanıldığında ismini yaydı. Lübnan İç Savaşı, İran-Irak Savaşı ve son olarak Libya İç Savaşı'nda muharebede kullanıldı.

Silahın, IRA tarafından Kuzey İrlanda'da da kullanıldığı belirtiliyor.

Model 12'nin lisanslı kopyaları Brezilya'da Taurus International, Belçika'da FN Herstal ve Endonezya'da PT Pindad tarafından üretildi. Bu nedenle Vietkong tarafından kullanılan silahların Endonezya'dan geldiği düşünülüyor.

Pek çok Soğuk Savaş döneminden kalma hafif makineli tüfek üretim ve hatta hizmet dışı bırakılırken, İtalyan yapımı Beretta Model 12S, silahın güvenlik özellikleri eklenmiş en son versiyonu üretimde ve kullanımda kalıyor.

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