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Savunma

Beşinci MİLGEM'de ASELSAN ve HAVELSAN imzası

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM programı kapsamında geliştirilecek MİLGEM'in beşinci, İ sınıfının birinci gemisinde ASELSAN ve HAVELSAN'ın da imzası olacak.

20 Şubat 2020 Perşembe10:10 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:10

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM programı kapsamında beşinci, İ sınıfının birinci gemisinde ASELSAN ve HAVELSAN’ın da imzası olacak. Platformun ana yüklenicisi Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) firması ile ASELSAN ve HAVELSAN ortaklığında sözleşme imzalandı. Seyir, muharebe, silah, su altı, elektronik harp ve elektro optik sistemlerin tedarikinden ASELSAN’ın sorumlu olacağı sözleşmedeki iş payı 663 milyon 474 bin 642 TL değerinde. Teslimatların 2021-2023 yılları arasında tamamlanması planlanıyor.

İ sınıfının birinci gemisinde 16 adet Atmaca güdümlü mermi, bir adet 76 mm Super Rapid Top, iki adet 25 mm stabilize top platformu, bir adet yakın hava savunma silah sistemi yer alacak.

ADA sınıfı sualtı savunma harbi korvetlerinin dördüncüsü TCG Kınalıada, 29 Eylül 2019’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmişti.

MİLGEM PROJESİ 

Bu proje ile, Türkiye ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirilmiş olup böylelikle gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılık azaltılmış ve askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkanları ve kabiliyetlerinin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlanmıştır.

Projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı %70 seviyesine kadar getirilmiş olup tüm proje kapsamında 50'den fazla yerli firmaya iş imkanı sağlanmıştır.

Proje kapsamında milli olarak tasarlanan ve inşa edilen gurur kaynağı gemilerimizden TCG-HEYBELİADA 2011 yılında, TCG-BÜYÜKADA 2013 yılında, TCG-BURGAZADA 2018 yılında ve TCG-KINALIADA 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alınmıştır.

Projenin korvet sınıfı olan ilk dört gemisinden farklı olarak devam gemilerin (5-8.Gemiler) hava savunma kabiliyetini de içeren fırkateyn sınıfı gemi olacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda ilk gemi olan Beşinci Gemi’nin tedariki için Başkanlığımız ile STM A.Ş. firması ile sözleşme imzalanmış ve 27 Eylül 2019 tarihi itibari ile proje takvimi başlatılmıştır.


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