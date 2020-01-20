Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

star.com.tr / Mehmet Cihat Ağaç 20.01.2020 10:20 - Güncelleme: 20.01.2020 10:38

İnsansız Hava Araçları'nın (İHA), askeri alanda aktif olarak kullanılması, bugüne kadar bilinen savunma ve saldırı metotlarında büyük değişime neden oldu. Bu teknolojilerin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkan 'sürü İHA'lar, düşman savunması üzerinde sayıca üstünlük sağlayarak ezici bir güç haline gelecek.

ABD, modern savaş stratejilerinin bir parçası olarak, sürü İHA teknolojileri için yeni bir gelişmeye imza attı. Bu gelişmenin görüntüleri Pentagon'un yüklenici firmalarından Dynetics tarafında yayınlandı.

ABD'li Dynetics şirketi tarafından yayımlanan bir videoda, bir Lockheed Martin uçağı olan C-130 Hercules'in kanadının altından, büyük bir havadan yere füzeye benzeyen bir İHA fırlatıldı.

X-61A olarak adlandırılan İHA, daha sonra küçük kanatlarını açıp otonom bir uçuş için roket motorunu ateşliyor.

Medyada yer alan haberlere göre X-61A İHA, bir buçuk saat boyunca havada kaldı. Ayrıca görüntülerde de görüldüğü üzere, X-61A hedefine ilerlerken manevra yapabiliyor.

X-61A, 2016 yılında Pentagon'un Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı'nı (DARPA) başlattığı Gremlins (Gremlinler) programının bir parçası.

AMAÇ: DÜŞMAN SAHASINA GİRMEDEN İHA'LARI GÖNDERME

DARPA'ya göre, bu tür bir İHA, bombardıman uçaklarından, nakliye uçaklarından ve hatta savaş uçaklarından fırlatılabilecek.

Potansiyel bir rakibin savunmasının kapsamı dışındayken fırlatılacak. Daha sonra bu İHA'lara verilen keşif ya da saldırları görevlerini yerine getirecek.

Çok fazla İHA'nın uçaklarda fırlatılamsıyla, düşman savunmasının yeteneklerinin üzerinde bir hamleyle, savunma sistemleri bertaraf edilecek.

'HAVADA YAKALAMA' İÇİN ÇALIŞILIYOR

Görüntülerde böyle bir ayrıntı görülmemesine rağmen, görevleri sona eren İHA'ların özel bir mekanizma ile C-130 Hercules tarafından havada yakalanması üzerinde çalışıldığı da iddia ediliyor.

Ancak Dynetics, Gremlinler projesi üzerinde çalışan tek firma değil. DARPA'ya göre, Kompozit Mühendisliği, Genel Atomik Havacılık Sistemleri ve Lockheed Martin Corporation'a verildi.

Bunun dışında Pentagon'un kendi Stratejik Yetenekler Ofisi de, bir süredir benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

PERDIX'LER 2016'DA TEST EDİLDİ

ABD'de sürü İHA çalışmaları kapsamında, 2016 yılında F/A – 18 Super Hornet uçaklarından Perdix Sürü Drone'larla serbest bırakılmıştı. Mikro ölçekteki gözetleme İHA'ları Perdix'ler, ABD ordusunun kısmi yönlendirme testinden başarıyla geçmişti.

Ocak 2017'de yayınlanan görüntülerde Perdix'ler, üst üste verilen 4 görevi istenilen hızda yerine getirdi. Bırakıldıkları F/A 18'le aralarında bir iletişim ağı bulunan 103 adet Perdix, tek tek kumanda edilmeden kendi kendilerine organize olarak ve birbirine çarpmadan; konumlanma, hedefe doğru hareket etme, toplanma noktasına yakın mesafede belli bir yörüngede dönme gibi eylemleri başarıyla gerçekleşti.





MODERN SAVAŞIN KAÇINILMAZI

Her geçen gün gelişen İHA teknolojisi ve diğer otonom sistemler, modern savaşın kaçınılmaz metotları haline geliyor.



Perdix her ne kadar gözetleme için tasarlanmış olsa da, mühimmat taşıyan yüzlerce İHA'nın meskun mahal ya da cephedeki bir hedefe saldırması, bilinen tüm savunma yöntemleri için en zor görev olacak.