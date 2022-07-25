Bildiklerinizi unutun! Bu F-16 en güçlüsü olacak

ABD Hava Kuvvetleri, bazı F-16 savaş uçaklarını, diğerlerini daha fazla kabiliyetle donatarak daha uzun süre uçmalarını sağlamak için emekliye ayırcak. Yükseltilen F-16 savaş uçakları, son teknoloji AESA radarları gibi güçlü özellikler ediniyor.



ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan bir duyuruya göre, Haziran 2022'de 72 Ulusal Hava Muhafızları 30 F-16C Viper savaş uçaklarındaki bir yükseltme projesi kapsamında, yeni ve çok güçlü AN/APG-83 aktif elektronik olarak taranan dizi radarları aldı.

Yaygın olarak SABR olarak bilinen Ölçeklenebilir Çevik Sinyal Radarları, şu anda dünya çapında yüzlerce Hava Kuvvetleri F-16'sı ve diğer Viper'lar için sipariş ediliyor.

F-16 için SABR APG-83 Aktif Elektronik Olarak Taranan Dizi (AESA) atış kontrol radarı, şirketin 5. nesil savaş uçakları için kullandığı başarılı AESA radarları ailesinden uyarlanan son teknoloji özelliklere sahip.

F-16 PİLOTLARI DAHA UZAKTAN GÖRECEK, DAHA İSABETLİ VURACAK

F-16, APG-83'ün artan bant genişliği, hızı ve çevikliği sayesinde daha fazla hedefi daha hızlı ve daha uzak mesafelerde tespit edebilir, takip edebilir ve tanımlayabilir. Ek olarak, pilota, daha doğru hedef tanımlama ve saldırı için tüm hava koşullarına uygun, yüksek çözünürlüklü sentetik açıklıklı radar haritalama ile geniş bir yüzey görüntüsü sunar.

Northrop Grumman on yıldan fazla bir süre önce AN/APG-83 üzerinde çalışmaya başladığında, kullanım için F-16 ana odak noktasıydı. AN/APG-80 AESA radarı, şirketin daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için F-16E/F modellerine yerleştirdiği bir başka AESA radarıydı.

Daha önce F -16 savaş uçaklarının 22 kadar yükseltme almaya hazır olduğu ve yeni SABR radarının bu programın bir parçası olduğu bildirilmişti.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI DAHA ÖLÜMCÜL HALE GELECEK

Genel yükseltme girişimi, uçağı daha ölümcül hale getirmeyi ve dördüncü nesil avcı uçağının mevcut ve potansiyel tehditlerle başa çıkabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Aktif Elektronik Olarak Taranan Dizi radarı, yeni kokpit ekranları, yeni bir görev bilgisayarı ve yeni bir veritabanı 22 iyileştirmeden birkaçı.

AESA radarları, özellikle daha küçük nesneleri hedef alma hızı, tehditlerin ve potansiyel tehditlerin tespit edilebileceği menzil ve takip eden izlerin kesinliği ve doğruluğu konusunda önemli avantajlar sağlar.

5. nesil teknolojiye sahip bu radar, 4. nesil F-16 savaş uçaklarına 5. nesil savaş uçaklarıyla aynı bazı yetenekler kazandıracak.

Star Gazetesi