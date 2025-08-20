İSTANBUL 28°C / 19°C
  Binlerce kilometrelerce öteden geldiler! Baykar, Asya devinin radarında
Savunma

Binlerce kilometrelerce öteden geldiler! Baykar, Asya devinin radarında

Türkiye'de temaslarda bulunan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, savunma sanayi devlerinden Baykar'ı ziyaret etti.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 22:28
Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Japon heyetin ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadeleri kullanıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyarette Nakatani'ye şirket ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

