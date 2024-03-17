Binlerce km öteden övgü: ABD bize F-35 satmayacak ama Türkiye'den KAAN satın alabiliriz

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN'ın sesi Asya'da bir kez daha yankılandı.

Milli Muharip Uçak KAAN, Uzakdoğu ve Güney Asya'yı sarsmaya devam ediyor. 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen ilk uçuşu takip eden günlerde Japonya ve Güney Kore'de haber bültenleri KAAN'a geniş yer ayırmış, Türklerin 5. nesil bir savaş uçağı yapmayı başardığını görenler, haber bülteninin yüklendiği Youtube platformuna yorum yağdırmıştı.

TAYLAND HALKINDAN KAAN'A ÖVGÜ

Japonlarla Korelilere şimdi Tayland halkı eklendi. KAAN'ın uçuş görüntülerine yer veren PPTV36 sosyal medya platformlarında adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Taylandlıların 5. nesil uçak teknolojisini Türkiye'nin başarmış olmasına verdiği olumlu tepkiler dikkat çekti. Taylandlıların mesajını okuyan spiker, Türklerin başarısıyla gurur duyduklarını söylerken, "Sizleri gururla takip etmeye devam edeceğiz." şeklinde mesajlar verdi.

Yorumlarda Türkiye'nin, kendi silahını üretme konusunda öncü ve tek Müslüman millet olduğunun altı çizildi. ABD'nin Türkiye'ye F-35 vermemekle hata yaptığını söyleyenler de oldu. Türkiye'nin, bundan sonra kimseden savaş uçağı almasına gerek kalmayacağı belirtildi.

Tayland halkı, Türkiye'nin bu alanda artık kendi kendine yetebilen bir ülke haline geleceğini vurguladı.

"TÜRKİYE'DEN TEDARİK EDEBİLİRİZ ÇÜNKÜ DOSTUZ"

KAAN için yapılan yorumlarda şu ifadeler kullanıldı:

- Amerika Tayland'a F-35 satmayacak. Ama bu Türk ürününün (KAAN) Tayland'a satılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu geliştirmek için çok yatırım yaptılar. Üstelik F-35'in birçok parçası programdan çıkarılmadan önce Türkiye'de üretildiği için Türkler bazı parçalarını üretecek teknolojiye sahip.



- 5. nesil savaş uçağı üretebilen Türkiye ile gurur duyuyoruz. Devletin, özel sektörün ve halkın buna tam destek verdiği belirtiliyor.



- İşte hayranlık duyduğum tek Müslüman millet.

- Bu açıkça Amerikan F-22'ye benziyor. Ama başarılı bir şekilde uçabilene kadar onu geliştirmek için yatırım yapmak çok önemlidir. Türkiye artık kimseden savaş uçağı almasına gerek kalmadan kendi kendine yetebilen bir ülke olacak. Bu harika!

- Türkiye teknoloji konusunda çok iyi, bu gerçek. Tayland bu modeli Türkiye'den satın almak isterse bize mutlaka satarlar çünkü biz dostuz.

- Uzaklara git Türkiye, sonuna kadar git. Tayland gelecekte seni takip edecek

- ABD F-35'i onlara göndermemekle hata yaptı