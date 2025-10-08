İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7129
  • EURO
    48,4539
  • ALTIN
    5439.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Binlerce Türk kamikaze ülkeye ulaştı: Vurucu gücümüzü artıracak
Savunma

Binlerce Türk kamikaze ülkeye ulaştı: Vurucu gücümüzü artıracak

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Priştine'ye bugün ulaşan konteynerlerde “binlerce” Türk üretimi olan Skydagger kamikaze dron olduğunu duyurdu. Kurti'ye göre teslimat planlanandan üç ay önce gerçekleşti.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
Binlerce Türk kamikaze ülkeye ulaştı: Vurucu gücümüzü artıracak
ABONE OL

Başbakan Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Binlerce Skydagger kamikaze dronunun bulunduğu konteynerler, bugün Priştine Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) onlarca askeri şimdiden bunların kullanımı konusunda eğitildi. Sözleşme, geçen yılın aralık ayında, Skydagger üreticisinin ana şirketi olan tanınmış Türk Baykar şirketiyle imzalandı." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu dronları planlanandan 3 ay önce teslim aldıklarına dikkati çeken Kurti, "Bizim tedarik ettiğimiz, RTF (Ready to Fly) tipi FPV olarak da bilinen bu kamikaze dronlar, düşmanın hareketli ve sabit hedeflerini vurmak amacıyla patlayıcılarla donatılmış dronlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kurti, halihazırda sahip oldukları Bayraktar TB2 ve Puma insansız hava araçlarının yanında Skydagger kamikaze dronlarının FSK'nin vurucu gücünü artıracağını ve yeni teknolojik gelişmeler ile çağdaş savaş taktiklerine uygun, yetkin ve uyumlu bir güç inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.