Son yıllarda savunma sanayiinde önemli atılımlar ortaya koyan Türkiye, bu alanda ülkelerin ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna Savunma Bakanlığı, SARSILMAZ tarafından üretilen makineli tüfeğin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılmasını onayladı.

SAR 762 MT'in, benzer sınıftaki Rus Pecheneg şirketinin tek makineli tüfeğine göre daha avantajlı olduğu ifade edilen haberde, bu konuda önemli teknolojik avantajlar sunduğu belirtildi. Haberde SAR 762 MT'in, neredeyse kesintisiz ateş etmeyi sağlayan hızlı değiştirilebilir bir namluya sahip olmasına vurgu yapıldı. Haberde bir diğer dikkat çekilen nokta ise ateş yoğunluğunu ayarlamaya olanak tanıyan ayarlanabilir bir gaz vanasının bulunması olduğu aktarıldı.

Makineli tüfeğin, muharebe ve atış alanlarında özel tripodlara monte edilebildiği gibi, hafif zırhlı araçlara da monte edilebildiği belirtildi.

Ukrayna basınına göre, Savunma Bakanlığı, "Silahın gövde ve namlusunun uzun bir hizmet ömrü var. Hem aşırı düşük sıcaklıklarda hem de tropikal iklimlerde etkili kullanım için tasarlandı" açıklamasını aktardı.