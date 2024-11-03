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Savunma

Bir Avrupa ülkesinin daha tercihi Türkiye oldu! Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılacak

Ukrayna basınında yer alan habere göre, Kiev yönetiminin, SARSILMAZ tarafından geliştirilen SAR 762 MT 7.62 x 51 mm kalibreli NATO standartlarındaki makineli tüfeğin ordu tarafından aktif olarak kullanımına onay verdiği belirtildi.

Star Gazetesi3 Kasım 2024 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Bir Avrupa ülkesinin daha tercihi Türkiye oldu! Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılacak
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Son yıllarda savunma sanayiinde önemli atılımlar ortaya koyan Türkiye, bu alanda ülkelerin ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna Savunma Bakanlığı, SARSILMAZ tarafından üretilen makineli tüfeğin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılmasını onayladı.

RUS SİLAHINDAN DAHA AVANTAJLI

SAR 762 MT'in, benzer sınıftaki Rus Pecheneg şirketinin tek makineli tüfeğine göre daha avantajlı olduğu ifade edilen haberde, bu konuda önemli teknolojik avantajlar sunduğu belirtildi. Haberde SAR 762 MT'in, neredeyse kesintisiz ateş etmeyi sağlayan hızlı değiştirilebilir bir namluya sahip olmasına vurgu yapıldı. Haberde bir diğer dikkat çekilen nokta ise ateş yoğunluğunu ayarlamaya olanak tanıyan ayarlanabilir bir gaz vanasının bulunması olduğu aktarıldı.

"UZUN BİR HİZMET ÖMRÜ VAR"

Makineli tüfeğin, muharebe ve atış alanlarında özel tripodlara monte edilebildiği gibi, hafif zırhlı araçlara da monte edilebildiği belirtildi.

Ukrayna basınına göre, Savunma Bakanlığı, "Silahın gövde ve namlusunun uzun bir hizmet ömrü var. Hem aşırı düşük sıcaklıklarda hem de tropikal iklimlerde etkili kullanım için tasarlandı" açıklamasını aktardı.

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