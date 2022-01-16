Bir ilk olacak! Su-57 Checkmate almaya karar verdiler

Star.com.tr 16 Ocak 2022 Pazar 12:24 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 12:24

Vietnam, 2022 yılı içerisinde Rusya'dan 12 adet Su-57 Checkmate savaş uçağı satın almaya karar verdi. Su-57 Checkmate savaş uçağının satın alınması Vietnam'ın dünyada beşinci nesil Rus hafif savaşçılarıyla silahlandırılan ilk ülke olabileceği anlamına geliyor.

SU-57 CHECKMATE ALMAYA KARAR VERDİLER

Vietnam'ın Su-57 Checkmate almasına karar vermesinde ABD'nin de büyük etkisi bulunuyor. Vietnam medyasına göre, ABD'nin Vietnam'a F-22 ve F-35 satmayı reddetmesi sonrası ülke için Amerikan beşinci nesil savaş uçakları satın alınması mümkün olmayan bir seçenek haline geldi. Vietnam da bunun üzerine Su-57 almaya karar verdi. Bir diğer sebep olarak ise Vietnam'ın yakın gelecekte almayı planladığı uçak gemilerinde Su-57'yi kullanması da önemli bir faktör oldu.

SU-57'NİN MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Vietnam medyasına göre Su-57'nin daha düşük maliyetli olması da Rus savaş uçağının alınmasında önemli bir faktör.

Vietnam'ın bu yılın ortasında Rusya ile müzakerelere başlaması beklenirken, yıl sonuna doğru sözleşmenin imzalanması tahmin ediliyor. Anlaşma sağlandığı takdirde Vietnam, Rusya'dan 12 beşinci nesil Su-57 savaş uçağı alacak.