  • Bir ilk oldu! Bayraktar KIZILELMA'ya koruyucu kalkan!
Savunma

Bir ilk oldu! Bayraktar KIZILELMA'ya koruyucu kalkan!

Bayraktar KIZILELMA'nın koruyucu kalkanı ASELSAN FEWS-U ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. O anlara ait görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NSosyal hesabından paylaştı.

BEYZA NUR YILMAZ20 Şubat 2026 Cuma 13:22 - Güncelleme:
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi Fonksiyonel Uçuş Testi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar KIZILELMA'nın koruyucu kalkanı ASELSAN FEWS-U göreve hazır.

İLK UÇUŞ TESTİ BAŞARILI

Önemli bir kuvvet çarpanı olarak geliştirilen ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti, Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NSosyal hesabından paylaştı.

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

