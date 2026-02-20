Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi Fonksiyonel Uçuş Testi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar KIZILELMA'nın koruyucu kalkanı ASELSAN FEWS-U göreve hazır.

Önemli bir kuvvet çarpanı olarak geliştirilen ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti, Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NSosyal hesabından paylaştı.