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Savunma

Bir ilk oldu! Pekin'i kızdıracak 750 milyon dolarlık onay

ABD'de Biden yönetimi, Tayvan'a ilk silah satışını onayladı. 750 milyon dolar değerindeki söz konusu kararın 'Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu' belirten Pekin'i kızdırması bekleniyor.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 06:58 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 06:58
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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Tayvan'a 750 milyon doları bulması beklenen ilk silah satışına onay verdi.

Bloomberg'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yapılacak silah satışına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdi.

Biden yönetiminin onay verdiği silah anlaşmasına göre ABD, Tayvan'a 750 milyon doları bulması beklenen 40 yeni M109 kundağı motorlu obüs ile 1700 hassas güdüm kiti satacak.

Söz konusu kararın ''Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu'' belirten Pekin'i kızdırması bekleniyor.

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