Bir ilk yaşandı! Milli savaş uçağı HÜRJET için kritik aşama

Bugün, Türk havacılığı adına gurur verici bir an yaşandı. Milli teknoloji hamlesinin bir ürünü olan Hürjet bugün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerindeki hangarından ilk çıkışını gerçekleştirdi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk kez iniş takımları takılı bir şekilde görüntülendi.

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk jet motorlu muharip uçak olan Hürjet'in, 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor.

YAKIT SİSTEMLERİNİN TEST EDİLECEĞİ TESİS AÇILDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu.



Projeyle Hürjet'in yakıt sistemi, ilk uçuştan önce, yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Uçağın birebir yakıt tankları ve yakıt sistemiyle yapılacak testlerde uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri teste tabi tutulacak.

Hürjet'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleştirileceği yeni tesisi kurmak için de çalışmalar başladı. Şirketin bu tesislerden kazanacağı test verileriyle platformların tasarımları iyileştirilecek.

Zaman ve maliyet açısından avantajlı olan tesisle şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran TUSAŞ, kendi alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. Buradan elde edilecek olan verileriyle uçak tasarım bilgilerinin Türkiye'de kalması sağlanacak.