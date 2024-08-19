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Savunma

Bir kritik eşik daha aşıldı! ANKA 3'te heyecanlandıran gelişme

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha tamamladı. Şirketten yapılan açıklamada 'Türkiye'nin savunma sanayisinde fark yaratacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor.' denildi.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
Bir kritik eşik daha aşıldı! ANKA 3'te heyecanlandıran gelişme
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Açıklama, TUSAŞ tarafından yapıldı.

28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA III, havada iniş takımlarını kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDE FARK YARATACAK"

Bu gurur verici adımın, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladığının vurgulandığı açıkalamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın! Ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark yaratacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor."

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