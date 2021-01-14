Bir NATO üyesi ülke daha İsrail'den radar satın alacak

star.com.tr 14 Ocak 2021 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 20:27

Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın ardından, bir başka NATO üyesi, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (İAİ) yan kuruluşu ELTA firması tarafından üretilen radar sistemi satın alıyor.

Slovakya Hükümeti'nin, 17 adet 3 boyutlu çok işlevli radar (multi-mission radar/MMR) sistemi satın alma kararı verdiği bildirildi. Radar ekipmanı maliyetinin yaklaşık 150 milyon Euro’ya mal olması ön görülüyor.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen anlaşma, İsrail'den Slovakya'ya teknoloji ve bilgi aktarımının yanı sıra endüstriyel işbirliğini de içeriyor. Radar bileşenleri, IAI ve Savunma Bakanlığı'nın rehberliği altında Slovakya'daki savunma sanayileriyle işbirliği içinde üretilecek.

Slovakya'nın yeni radarları, 2016 yılında kullanım ömrünü tamamlamış 24 adet sistemin yerine kullanacağı belirtildi.

MMR radar sistemi, havadan gelen tehditleri algılar, sınıflandırır, tehdit seviyelerini hesaplar ve sistemlerin aynı anda birden fazla tehdidi etkisiz hale getirmesini sağlayan temel verileri sağlar.



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