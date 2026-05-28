Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Birleşik Uçak Şirketinin (UAC) Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine yeni bir Su-35S çok amaçlı savaş uçağı sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ukrayna'daki savaş dördüncü yılına girerken, Rusya'nın bu ileri teknoloji dördüncü nesil jetlerin üretimine ve teslimatına devam ettiği bildirildi.

Rostec'in resmi kanallarından yapılan açıklamada, çatışmaların neden olduğu kayıplara ve Batı'nın ülkenin savunma sanayi altyapısına yönelik uyguladığı yaptırımlara rağmen, Rus askeri havacılık envanterine yeni gövdelerin eklenmeye devam ettiği teyit edildi.

NESLİNİN EN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİSİNE SAHİP

Su-35S, Rus havacılık endüstrisinin şu anda ölçekli olarak üretebildiği en üst segment uçak olma özelliğini taşıyor. Beşinci nesil uçakların (F-22 veya F-35 gibi) tam gizlilik (stealth) ve sensör füzyonu gereksinimlerini karşılamasa da bazı beşinci nesil özellikleri barındıran uçaklar için kullanılan bir pazarlama sınıflandırmasıyla "4++ nesil" olarak tanımlanan Su-35S; yönlendirilebilir itme vektörlü motor sistemini, gelişmiş radar ve mühimmat kapasitesiyle birleştiriyor. Bu özellikler uçağa hem görüş ötesi menzilde etkili çatışma kabiliyeti hem de yüksek yakın muharebe manevra yeteneği kazandırıyor.

Uçağın sahip olduğu AL-41F1S motorları, üç boyutlu itme vektörü kontrolü sayesinde jetin burnunu normal şartlarda hızı ve irtifası nedeniyle imkansız olan yönlere çevirmesine olanak tanıyor. Bu kabiliyet, Su-35S pilotlarına, silahı hedefe ilk doğrultan taraf olmanın hayati önem taşıdığı yakın mesafeli hava çatışmalarında (it dalaşı) önemli bir avantaj sağlıyor.

Rostec'in açıklamasında, bu uçak tipini kullanan Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine bağlı bir pilot, uçağın görev profilini şu sözlerle aktardı:

"Su-35S, manevra kabiliyeti yüksek, çok fonksiyonlu bir savaş uçağıdır. Bu donanım hiçbir aksama olmadan çalışıyor ve mürettebat için kullanımı oldukça rahat. Bu uçakla çok çeşitli görevler icra ediyoruz: Uzak menzildeki hava hedeflerini önleme, taarruz gruplarını ve kara unsurlarını koruma, insansız hava araçlarını imha etmenin yanı sıra hassas güdümlü mühimmatla kara ve deniz hedeflerine yönelik nokta atışı darbeler gerçekleştirme. Ayrıca temas hattının oldukça derinlerindeki düşman mevzilerini tespit etmek için keşif faaliyetleri de yürütüyoruz."

Bu açıklamalar, Su-35S'in Ukrayna'daki gerçek operasyonel kayıtlarıyla da büyük ölçüde örtüşüyor. Uçak bölgede; hava üstünlüğü devriyeleri, taarruz paketlerine refakat, uzun menzilli seyir füzesi fırlatılması ve Ukrayna güçlerinin Rus hedeflerine karşı insansız hava aracı kullanımını artırmasıyla birlikte giderek daha fazla anti-drone operasyonlarında kullanılıyor. Temas hattının derinliklerinde keşif yapılmasına dair yapılan vurgu ise çatışmanın evrilmesiyle daha belirgin hale gelen bir rolü yansıtıyor. Her iki taraf da en yetenekli uçaklarını, omuzdan atılan hava savunma sistemleri (MANPADS) ve kısa menzilli füzelere maruz bırakacak yakın hava desteği görevlerine sokmak yerine, cephe hattının çok gerisindeki mevzi ve hareketlilikler hakkında istihbarat toplamak amacıyla kullanmayı tercih ediyor.