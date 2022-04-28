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Bir ülke daha Bayraktar TB2'yi tercih etti

Dünyada başarısıyla adından çokça söz ettiren Bayraktar TB2, bir başarı daha elde ederek Tacikistan'a ihraç edildi. Bayraktar TB2 ile satış bilgisini Kırgız Parlamentosu Milletvekili Mirlan Samyikozho doğruladı.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
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Dünyada birçok ülkeye satılan ve başarısıyla adından çokça söz ettiren Bayraktar TB2, Tacikistan'a da ihraç edildiği iddia edildi. Kırgızistan Parlamentosunda gündeme gelen Tacikistan'a Bayraktar TB2 satışı, parlamento Milletvekili Mirlan Samyikozho'nun Jeenbek Kulubaev'e yönelttiği soru ile doğrulandı.

BAYRAKTAR TB2 ALIMINI TEYİT ETTİ

Kırgız basını kg.akipress.org'da yer alan habere göre, Jeenbek Kulubaev, Bayraktar TB2 alımına yönelik soruyu ise şu şekilde cevaplayarak iddiaları teyit etti:

"Evet, bu doğru. Elçiliğe bu yönde bir soru sorduk. Teyit edebiliriz. Türk tarafına bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirttik zira Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sorunlar çözülmüş değil. Fakat Türkiye bunun 'iş' olduğunu söylüyor. Askeri-teknik iş birliğinin devam edeceğini belirtiyorlar."

Ayrıca Kulubaev, konu ile alakalı olarak tüm bilgileri aldıktan sonra Türk tarafı ile görüşmeler gerçekleştireceklerini de belirtti.

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