Bir ülke daha S-400 almaya hazırlanıyor

star.com.tr 14 Ocak 2021 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:02

Belarus silahlı kuvvetleri, hava savunma füze kuvvetlerini yeniden donatmaya ve onları Rusya Federasyonu'nda geliştirilen S-400 hava savunma sistemleriyle donatmaya hazırlanıyor.

Ülkenin, Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Igor Golub, bu planı bugün gazetecilere verdiği demeçte, açıkladı.

Golub açıklamasında, "S-300'lerle donanmış hava savunma füze bölümlerimizi, yeni S-400 ve Pantsir-S kompleksleriyle yeniden donatmak için sözleşme öncesi çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

S-400 Triumf (NATO adı: SA-21 Growler), 2007'de hizmete giren gelişmiş uzun menzilli hava savunma füzesi sistemidir. Uçak, seyir ve balistik füzeleri imha etmek için tasarlanmıştır. Orta menzilli olanlar yer hedeflerine karşı da kullanılabilir. S-400 sistemi, 400 km mesafedeki ve 35 km'ye kadar irtifada hedefleri vurabiliyor.

star.com.tr