İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2021 Perşembe / 30 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3883
  • EURO
    8,9728
  • ALTIN
    438.021
  • BIST100
    1547.14
Savunma

Bir ülke daha S-400 almaya hazırlanıyor

Belarus, Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almayı planladığını duyurdu.

star.com.tr14 Ocak 2021 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:02
ABONE OL

Belarus silahlı kuvvetleri, hava savunma füze kuvvetlerini yeniden donatmaya ve onları Rusya Federasyonu'nda geliştirilen S-400 hava savunma sistemleriyle donatmaya hazırlanıyor.

Ülkenin, Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Igor Golub, bu planı bugün gazetecilere verdiği demeçte, açıkladı.

Golub açıklamasında, "S-300'lerle donanmış hava savunma füze bölümlerimizi, yeni S-400 ve Pantsir-S kompleksleriyle yeniden donatmak için sözleşme öncesi çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

S-400 Triumf (NATO adı: SA-21 Growler), 2007'de hizmete giren gelişmiş uzun menzilli hava savunma füzesi sistemidir. Uçak, seyir ve balistik füzeleri imha etmek için tasarlanmıştır. Orta menzilli olanlar yer hedeflerine karşı da kullanılabilir. S-400 sistemi, 400 km mesafedeki ve 35 km'ye kadar irtifada hedefleri vurabiliyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.