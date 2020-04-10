10 Nisan 2020 Cuma 12:39 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 12:43

Baykar Savunma tarafından geliştirilen ve şu ana kadar yaklaşık 100 adet üretilen Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı, Türkiye ve Ukrayna’nın ardından Katar Silahlı Kuvvetleri’nde de operasyonel hale geldi.

Türkiye tarafından Katar’a ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA, Katar Savunma Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2020 tarihinde icra edilen “Al-Adheed 2020” Tatbikatında görüldü.

Katar’ın başkenti Doha’da Mart 2018 tarihinde düzenlenen DIMDEX-2018 Savunma Sanayii Fuarında, Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından Baykar Makina’ya 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet Yer Kontrol İstasyonu ve Simülatör siparişi verilmişti.

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre, Baykar Savunma, 2019 yılı içerisinde söz konusu sistemlerin teslimat faaliyetlerini ve Katar personelinin eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB2 SİHA

Bayraktar TB2 SİHA, 4 adete kadar MAM-L veya MAM-C mühimmatı taşıyabilmektedir. 24.000ft irtifada 24 saat havada kalabilen Bayraktar TB2’nin kullanıcıları; Türkiye, Ukrayna ve Katar’dır. Şu ana kadar Türk Güvenlik Güçlerine 86 adet, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne 6 adet ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nde de 6 adet olmak üzere toplam 98 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) teslim edilmiştir.