Bir ürün daha millileştirildi! Türkiye, ABD ve Çin'e rakip olacak

Akşam 21 Mart 2022 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:45

Türk savunma sanayii şirketleri haberleşme alt yapılarının yerlileşmesi için yaptığı çalışmaları sürdürüyor.



Milli güvenliğin temel taşlarından olan "milli haberleşme" kavramı, son dönemde yaşanan siber saldırılar ve veri hırsızlıklarının gündeme gelmesi ile ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya kanıtladı.

Bilgisayar, yazıcı, kamera ve benzeri ağ cihazlarının ve diğer ağların birbirine bağlanmasını sağlayan switch'ler de veri güvenliğinin temel taşlarından biri konumunda.

Bu özelliği nedeniyle switch'ler, milli güvenliğin de en önemli unsurlarından biri konumuna geliyor.

Dünyada switch alanında çalışmalar yapan birçok şirket bulunuyor ve bunların ekserisi ABD ve Çin menşeli şirketler.

Akşam'dan Ömer Faruk Madanoğlu'nun haberine göre; Haberleşme altyapılarının kritikliği ve milli güvenlik açısından önemi düşünüldüğünde switch'lerin Türkiye'de üretilmesi ve kendi veri güvenliğimizi kendimiz sağlıyor olmamız önem arz ediyor.

Türkiye'de bu alanda çalışmalar yapan en önemli firma ise PNetworks firması.

PAVO Grup bünyesinde bulunan bu şirket hem kamu kurumlarına hem de birçok özel sektör firmasına hizmet veriyor.

Geçtiğimiz günlerde L&N Bilgisayar ile bir iş birliği protokolü imzalayan PNetworks firması, kamu kurumlarına yapacağı işlerde L&N Bilgisayar ile paydaş olacak.

Bugüne kadar hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektördeki birçok firmada Cisco ve Huawei gibi markaların switch'leri kullanılıyordu.

Küresel pazarı da domine eden bu iki şirketin veri güvenliğinde Türkiye için risk oluşturduğu ise aşikar.

Kritik altyapıların güvenliği ve haberleşmenin milliliği, tüm alt sistemlerin milli olmasından ve bağlantı sistemlerinin Türkiye'de üretilmesinden geçiyor.

İşte bu noktada ülkemizin haberleşme altyapılarının güvenliği noktasında en önemli adımlarından birini atan PNetworks firması, ülkemizin veri güvenliğini sağlama ve dünya pazarına açılma konusunda önemli adımlar atıyor.

L&N Bilgisayar ile yapılan iş birliği protokolü de bu noktada atılan en önemli adımlardan biri.

Bu protokolle birlikte kamu kurumlarının haberleşme güvenliği tam manasıyla sağlanmış olacak.

PNetworks tarafından Teknopark İstanbul'da geliştirilen yerli switch'ler (ağ anahtarlama cihazı), küresel pazarda da ABD'li ve Çinli şirketlerle mücadele edecek.

Bilgi teknolojileri alanında sistem entegratörü olarak, kamu ve özel sektör müşterilerine hizmet veren L&N firması da "Türkiye'nin ilk yerli switch'i" olan PNetworks switch'lerini kamu kurumlarının hizmetine sunacak.

Bu derece kritik öneme sahip olan yerli switch'lerin sistem özellikleri ise şöyle:

PNETWORKS SWİTCH'LERİ

Bilgisayar, yazıcı, kamera ve benzeri ağ cihazlarının ve diğer ağların birbirine bağlanmasını sağlayan switch'ler, cihazlar ve ağlar arasında hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde iletişim gerçekleştirilmesini, ağların yönetilebilmesini sağlayarak izlenebilirliğini artırıyor. Stratejik ağ ekipmanları olarak tanımlanan switch'ler, telekomünikasyon altyapıları, veri merkezleri, iş yeri ve konutlar gibi haberleşmenin gerektiği her alanda kullanılabiliyor.

Siber uzayın her bir bileşeninde üstün niteliklerin elde edilmesi, siber uzaya yönelik hemen her alandaki başarının temel gerekliliği olarak öne çıkıyor. Bu bileşenlerin yerel kabiliyetler nezdinde geliştirilmesi de elde edilecek başarının sürdürülebilir bir nitelik taşımasını mümkün kılıyor. Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji vizyonu doğrultusunda geliştirilen switch'lerin de siber uzayda rekabet edebilir duruma gelmesi ve siber güvenlik alanında Türkiye'ye yönelik riskleri bertaraf etme açısından önem taşıyor.

Bu stratejik ağ ekipmanları, telekomünikasyon altyapıları, veri merkezleri, iş yeri ve konutlar gibi haberleşmenin gerektiği her alanda kullanılıyor. Pnetworks'ün switch'leri, endüstriyel fansız tasarım, -40/+70 derece sıcaklık aralığında çalışabilme, 100 Uplink seçenekleri, her porttan PoE+ desteği, Layer 2 anahtarlama protokolleri, IEEE 1588v2 PTP ve Sync-E desteği, Layer 3 statik yönlendirme ve güç yedekliliği opsiyonları gibi teknik özellikler sunuyor.

Elektronik haberleşmenin yaygınlaştığı, en hassas bilgilere kadar analog bilgilerin dijital hale geldiği 21. yüzyılda, veri akışının güvenliği hayati bir nitelik arz ediyor. Pnetworks'ün yerli ve milli switch'leri, kullanıcı verilerinin yalnızca kullanıcılara özel kalmasını sağlıyor. Verinin en kıymetli varlıklardan biri olduğu ve bu kıymete yönelik tehditlerin günbegün arttığı mevcut küresel ortamda bu nitelik, ulusal güvenliğin korunmasını destekleyen bir unsur olarak da öne çıkıyor.

Pnetworks'ün faaliyetleri, Türkiye'nin switch'ler özelindeki kabiliyetlerinin gelişimini destekliyor. Bu gelişme elektronik haberleşmenin vazgeçilmez hale geldiği ve üretilen verinin kritik öneme sahip olduğu bu dönemde Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ve güvenle saklanması için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.