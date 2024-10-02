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Savunma

Birçok ordunun ihtiyacını karşılıyor! Türklerden 'silah kuleleri' başarısı

Savunma sanayisindeki başarısıyla rağbet gören Türk savunma sanayisi ürettiği ürünlerle birçok ordunun pek çok ihtiyacını karşılıyor. Türk savunma devi Sarsılmaz, 'silah kuleleri' üreterek ihracatla pek çok ordunun ihtiyacına cevap veriyor. Ayrıca Sarsılmaz yetkilileri, Doğu Avrupa'nın Türk savunma sanayisine oldukça yoğun bir ilgisi olduğunu söyledi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Birçok ordunun ihtiyacını karşılıyor! Türklerden 'silah kuleleri' başarısı
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Türkiye'nin silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluşturdu.

TÜRKLERDEN 'SİLAH KULELERİ' BAŞARISI

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Sarsılmaz Silah Sanayi de inovatif çözümlerini yerli üretim gücüyle birleştirdiği silah ve sistemlerini TEKNOFEST'te vitrine çıkardı.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Kızıltan, AA muhabirine, geçmişte düzenlenen TEKNOFEST'lerde de yer aldıklarını ve kendilerine ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Savunma sanayisindeki gelişmelere dikkati çeken Kızıltan, "TEKNOFEST, bizim de yerli ve milli ürünlerimizle içinde olduğumuz keyifli bir ortam. Her yaştan insanın ulaşabildiği, savunma sektörünün atak yaptığı böyle bir dönemde, bu ürünlerin sergilenmesi çok keyifli olacak. Burada olmaktan mutluyuz." dedi.

- 80'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Sarsılmaz Silah Sanayinin ürettiği ürünlerin bir ordunun pek çok ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Kızıltan, tabancadan piyade tüfeğine, makineli tüfekten 20 ve 25 milimetre burun topuna kadar birçok ürünün piyasaya sürüldüğünü anlattı.

Kızıltan, Sarsılmaz'ın yeni şirketi Best Defence'in son çalışmalarına da dikkati çekerek, "Son olarak Best Defence ile 'silah kuleleri'ni üretmeye başladık. Her alanda her yenilikte, geleceğin savaşlarını düşünerek, üstünde silahla kullanabileceğimiz, gece görüşü olarak kullanabileceğimiz SARBOT gibi robotlarla da teknolojiyi yerli ve milli ürünlerimizle sergilemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da birçok ülkenin son dönemde savunma harcamalarını artırdığını ve bunun Sarsılmaz için bir pazar oluşturabileceğini dile getiren Kızıltan, şunları kaydetti:

"Şu anda ürünlerimize çok büyük ilgi var. Özellikle piyade tüfekleri ve makineli tüfeklere Doğu Avrupa'da büyük ilgi görüyoruz. Biz şu anda 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Her gün bu kapasiteyi artırarak devam ediyoruz. Artık dünya pazarlarında Türk ürünleri çok etkin bir biçimde yerli ve milli olarak özellikle de TEKNOFEST gibi, SAHA gibi, IDEF gibi fuarlarda sergileniyor."

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