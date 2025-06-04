Birçok ülke KAAN'a talip oldu: F-35 ve F-22'lerle rekabet ediyor

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN açıklanmasının hemen ardından dünya basınından ilgiyle takip edilerek kaydettiği her aşaması manşetlere taşındı.

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde yerli ve milli üretimi önceliklendiren stratejisiyle dikkat çekiyor.

Kara, hava, deniz ve siber güvenlik alanlarında geliştirilen yerli sistemler, hem ülkenin savunma kapasitesini güçlendiriyor hem de dışa bağımlılığı azaltıyor.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu, Altay tankı, Siper hava savunma sistemi ve KAAN savaş uçağı gibi projeler, Türkiye'nin savunmada yeni bir ligde yer alma kararlılığını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE, ABD İLE YARIŞIYOR

Analizde, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından ülkenin dışa bağımlılığı azaltma arayışını hızlandırdığı belirtildi.

5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan KAAN'ın dünya tarafından yakından takip edildiğine dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin küresel savunma dinamiklerini değiştirebileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Kazakistan, Malezya ve Endonezya'nın KAAN'a ilgi gösterdiğini belirtilirken "ABD ile yarışan hayalet jet" ifadelerini kullandı.

KAAN'ın ABD yapımı F-35 ve F-22'lerle rekabet edebilecek kapasitede olduğu vurgulanan haberde, Türkiye'nin giderek daha önemli bir insansız hava aracı (İHA) ihracatçısı haline geldiğinin de altı çizildi.