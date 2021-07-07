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Savunma

Biz yaptık, dünya Kargu-2'yi konuşuyor! ''Terminatör gerçek oldu''

Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı SİHA'lar Foreign Policy'ye konu oldu. Kargu-2 hava aracı, Arnold Schwarzeneger'in Terminatör filmlerine benzetildi. 'Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız.' başlığıyla verilen haberde, 'Popüler Terminatör filmlerinde, Arnold Schwarzeneger'in canlandırdığı bir süper robot, insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek.' ifadeleri kullanıldı.

7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:35 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:37
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Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı SİHA'lar ABD medyasının gündeminde. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı STM tarafından geliştirilen Kargu-2, Foreign Policy'ye konu oldu.

"ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?"

Yenişafak'ın haberine göre, Kargu-2 hava aracı, Arnold Schwarzeneger'in Terminatör filmlerine benzetildi. "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız." başlığıyla verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

TERMİNATÖR GERÇEK OLDU

"Popüler Terminatör filmlerinde, Arnold Schwarzeneger'in canlandırdığı bir süper robot, insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek."

Kargu-2 ile ilgili değerlendirme yazısında ayrıca "Türklerin yeni ürettiği Kargu-2 dört pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor." ifadeleri yer aldı.

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