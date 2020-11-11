Black Hawk'lar Filipinler'e ulaştı

star.com.tr 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:36 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:36

Filipinler için üretilen S-70i Black Hawk nakliye helikopterlerinden beşi başkent Manila'nın kuzeyindeki Clark Hava Üssü'ne teslim edildi.

Helikopterler, daha önce Black Hawk'ın orijinal üreticisi Sikorsky'yi satın almış olan Lockheed Martin'in bir yan kuruluşu Polonya merkezli PZL Mielec tarafından üretiliyor.

Toplamda 16 adet helikopter sipariş eden Filipinler, 2019 yılında Polonya ile helikopterler için 241 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

Polonya Savunma Bakanlığı, altıncı helikopterin deniz yoluyla teslim edileceğini çünkü Ukrayna menşeli Antonov An-124 kargo uçağında sadece beş helikopterin taşınabildiğini bildirdi. Altıncı platformun Filipinler’e önümüzdeki ay ulaşacağı tahmin ediliyor.

7 binden fazla adadan oluşan bir takımada ülkesi olan Filipinler, bir dizi devam eden isyanla ve düzenli doğal afetlerle mücadele etmek zorunda. Bu nedenle helikopterler sıklıkla asker, ekipman sevkiyatı ve yardım operasyonları yürütmek için kullanımaktadır.

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