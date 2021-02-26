Boeing CH-47 mi, Lockheed Martin CH-53K mı? İsrail seçimini yaptı

star.com.tr 26 Şubat 2021 Cuma 14:40 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 14:40

İsrail Savunma Bakanlığı, 25 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada, Lockheed Martin'in CH-53K helikopterini satın almaya karar verildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Hava Kuvvetleri için yeni ağır nakliye helikopterleri satın alma kararının, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) yeteneklerini daha da geliştirmede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Gantz, 'Bu alım, IDF'nin çok çeşitli operasyonel faaliyetleri yürütme becerisi için de çok önemlidir. Yeni helikopter, Hava Kuvvetlerinin operasyonel gereksinimlerine ve değişen savaş alanının zorluklarına göre seçildi.' dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, 'Karar, önerilen tüm helikopterlerdeki test uçuşlarını içeren profesyonel bir değerlendirmenin yanı sıra mühendislik, teknoloji, bakım ve diğer hususlar açısından çeşitli alternatiflerin kapsamlı bir incelemesinin ardından alındı. Talep edilen helikopter sayısı da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar, mümkün olan en kısa sürede Satın Alma Bakanlık Komitesinin onayına getirilecektir." ifadelerine yer verildi.

CH-53'LERİN ÇOĞU DÜŞTÜ

İsrail, CH-53'lerinin birçoğunu 'düştükleri' için kaybetti. İkisi 1997'de havada bir çarpışma sırasında düştü. Kasım 2019'daki bir diğer kaza, Lockheed'in yan kuruluşu Sikorsky tarafından bildirilen, ancak IDF'ye iletilmediği iddia edilen bir kusurdan dolayı meydana geldi.

2019 yılında teknik kaygılar nedeniyle yerde tutulan helikopter, 2020 Ocak ayında tekrar uçuş izni aldı. Diğer bazı helikopterler o yılın ocak ve nisan aylarında acil iniş yapmak zorunda kaldı.

The Drive'a göre 'Yasur' filosu yıllar içinde bir elektronik harp paketi kapsamında geliştirildi . İsrail ayrıca, ülkenin kullandığı C-130 Karnaf uçaklarıyla havadan yakıt ikmali için filo ile eğitimler yaptı.

İsrail'in 118. ve 114. filoları, arama ve kurtarma birimi CH-53'leri kullanıyor. İsrail'in 23 helikopteri var ve bildirilen son anlaşmaya göre 20 ila 25 kadar helikopter satın alındı.

İsrail, CH-53K helolarının ne zaman teslim edileceğini veya mevcut tedarik maliyetini söylemedi. Ancak, son anlaşmalara göre, CH-53 adet fiyatının 131 milyon dolar olduğu biliniyor.

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