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Savunma

Bölge abluka altında! Stratejik noktaya S-400 ve Tor yerleştirdiler

Rusya'nın, Tor ve S-400 uçaksavar hava savunma sistemini, Karadeniz'deki Yılan Adası'na konuşlandırdığı iddia edildi. İddiaya göre, S-400 ve Tor hava savunma sistemi adaya, Odessa ablukasını güçlendirmek için konuşlandırıldı.

Star Gazetesi9 Haziran 2022 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk günü olan 24 Şubat 2022 akşamı, Karadeniz'de stratejik öneme sahip Yılan Adası'na saldırdı. İlerleyen saatlerde, adadaki tüm altyapıyı yok eden bir deniz ve hava bombardımanının ardından Rus kuvvetlerinin adayı ele geçirdiği duyuruldu.

Stratejik konumu açısından Ukrayna'nın adayı geri alma girişimlerinin, Rus ordusu tarafından püskürtüldüğü iddia edildi.

Rusya'nın benzer girişimleri önleme ve Odessa ablukasını güçlendirmek için, adaya S-400 ve Tor hava savunma sistemleri konuşlandırdığı ileri sürülüyor.

"ADAYA S-400 VE TOR HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YERLEŞTİRDİLER"

Televizyon kanalı Sky News yayınına katıln İngiliz Askeri Analist Michael Clark, Rusya'nın Yılan Adası'na S-400 ve Tor hava savunma sistemi yerleştirdiğini iddia etti.

Clark'a göre, karadan havaya füzelerin konuşlandırılması, Rusların askerlerini havadan gelecek tehlikelere karşı koruma ve Odessa ablukasını güçlendirmesine izin verdi.

Daha önce, "Güney" Operasyon Komutanlığı, Rus ordusunun Yılan Adası'na füze rampaları yerleştirdiğini bildirmişti, ancak açıklamada S-400 gibi gelişmiş sistemlerle ilgili bir bilgi yer almamıştı.

Star Gazetesi

  • Rusya
  • S-400
  • hava savunma sistemi
  • Yılan Adası

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