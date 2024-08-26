Bölgede Bayraktar TB2 heyecanı! Satın alma hazırlıklarına başladılar

Afrika merkezli savunma sanayi haber sitesi Military Africa, Türkiye'nin savunma sanayisi neferlerinden BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar hakkında "Kenya, Türk Bayraktar TB2 SİHA'sını almaya hazırlanıyor" başlığıyla bir haber yayımladı.

'BAYRAKTAR TB2 SATIN ALACAKLAR' İDDİASI



Bayraktar TB2'lerin popüler olduğunu değinilen haberde, Kenya Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA'ların en yeni kullanıcısı olabileceğini yazdı.

Afrika basını, BAYKAR'ın sosyal medya hesabından geçtiğimiz 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya atıfta bulundu. Habeerde, "TB2 SİHA üreticisi Baykar, 23 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve kardeş ülke Kenya'dan gelen kursiyerlerin, Baykar Keşan Uçuş Eğitim Merkezi'nde Bayraktar TB2 SİHA eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olduklarını duyurdu." denildi.

Bu gelişmeyi 'Kenya'nın yakında insansız sistemi alabileceğini gösteriyor' diye niteleyen Military Africa, Bayraktar TB2'lerin hafif, lazer güdümlü bombalar taşıyabildiğini ve bir seferde 27 saate kadar uçabildiğini aktardı.

Haberde, Bayraktar TB2'lerin Selçuk Bayraktar liderliğinde BAYKAR tesislerine üretildiği vurgulandı.

TUSAŞ'IN ANKA-S TEKNOLOJİSİ



Kenya'nın 2015'te Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) teknolojisi Anka-S MALE İHA'sı aldığı hatırlatılan haberde ülkenin 6 adet GhostRay İHA, 5 adet Boeing Insitu Scan Eagle ve 8 adet AeroVironment RQ-11 Raven dahil olmak üzere çok sayıda İHA sahibi olduğu bildirildi.

Bayraktar TB2'lerin Afrika ülkelerince de çokça tercih edildiği belirtilen haberde, TB2'lerin Libya ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki başarıları hatırlatıldı. Bayraktar TB2'lerin kendini kanıtladığını yazan Afrika basını, Kenya'nın Türkiye'den TB2 satın alma planını bu yüzden yaptığını belirtti.

KENYA ORDUSUNA GÜÇ KATACAK



Kenya, Burkina Faso, Cibuti, Etiyopya, Togo, Nijer, Fas, Nijerya, Tunus, Mali ve Angola dahil olmak üzere birçok ülkenin halihazırda Bayraktar TB2 satın aldığı söylenen haberde, söz konusu SİHA'ların uygun fiyatlı olmasının çekici bir seçenek haline geldiği açıklandı.

Bayraktar TB2'leri Kenya'nın askeri yeteneklerini geliştireceğine işaret edilen haberde, "Bayraktar TB2'nin edinilmesinin Kenya'ya sınırları içinde güvenlik ve istikrarı sürdürme çabalarında önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor. İHA operasyonel hale geldikçe, şüphesiz ülkenin askeri yeteneklerini geliştirmede ve bölgesel barış ve güvenliğe katkıda bulunmada önemli bir rol oynayacaktır." denildi.