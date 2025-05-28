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Savunma

Bölgenin en modern savaş uçakları için yeni hamle: 34 adet Saab F-39 Gripen alınacak

Brezilya Hava Kuvvetleri 10'uncu Gripen E savaş uçağına kavuşuyor. Edinilen bilgiye göre İsveç tarafından Brezilya'ya gönderilmek üzere Gripen E jetinin limana teslim edildiği bildirildi. Öte yandan Brezilya'nın 34 adet Saab F-39 Gripen savaş uçağı tedariki için de girimlerde bulunacağı öğrenildi. Konu hakkında Brezilya Savunma Bakanı José Mucio Monteiro Filho, “Latin Amerika'daki en modern savaş uçağı olan Gripen, Brezilya'nın kıtasal boyutlarına uygun olarak hava savunma kapasitesini önemli ölçüde geliştirmesine olanak sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Bölgenin en modern savaş uçakları için yeni hamle: 34 adet Saab F-39 Gripen alınacak
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Brezilya'ya yeni Gripen E savaş uçağı partisi ulaştı. Yeni parti teslimat ile birlikte Brezilya'nın İsveç'ten tedarik ettiği Gripen E savaş uçağının 10'uncusu da ülkeye ulaşmış oldu. Söz konusu teslimatı gerçekleştirilen uçak, İsveç'ten gelen son uçak olurken tedarik kapsamındaki diğer uçakların üretimi ise Brezilya'da gerçekleşecek.

10,6 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Brezilya bundan önceki teslimatı ise Eylül 2024'te Santa Catarina eyaletinde yer alan Navegantes Limanı'ndan teslim almıştı. Bir önceki teslimatta Brezilyalı Leandro LS tarafından Youtube'da paylaşılan videoda uçak gece saatlerinde yetkililer eşliğinde taksi yaparken görüntülenmişti. Buradaki kontrollerden sonra diğer Saab F-39E uçaklarının bulunduğu Góias eyaletindeki Anápolis Hava Üssü'ne (BAAN) doğru kalkış yapması için gerekli teknik prosedürler gerçekleştirilmişti.

Bununla birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından açıklanan Büyüme Hızlandırma Programı kapsamında Brezilya, ordusuna 52.8 milyar Real (10,6 milyar dolar) ek yatırım yapacağını duyurmuştu. Bahse konu ek yatırım, Gripen savaş uçağı ile birlikte C-390 Millennium nakliye uçağı ve yeni nesil helikopterlerin tedarikini kapsadığı belirtilmişti.

34 ADET SAAB F-39 GRİPEN ALINACAK

Yeni yayımlanan programda Brezilya 34 adet daha Saab F-39 Gripen savaş uçağı tedarik edecek. Brezilya Savunma Bakanı José Mucio Monteiro Filho verdiği demeçte, "Savaş havacılığının yenilenmesi, Brezilya Hava Kuvvetleri'nin ana projelerinden biridir. Bu proje Gripen savaş uçağının satın alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Latin Amerika'daki en modern savaş uçağı olan Gripen, Brezilya'nın kıtasal boyutlarına uygun olarak hava savunma kapasitesini önemli ölçüde geliştirmesine olanak sağlamaktadır." demişti. Söylem olarak ifade edilmiş olsa da iki taraf arasında resmi olarak anlaşma henüz gerçekleşmedi.

  • Saab F-39 Gripen
  • Gripen
  • defence news
  • savaş uçağı

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