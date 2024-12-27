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Savunma

Bölgenin ilk F-35'leri geliyor: MİG-29'lara yol göründü

Polonya, Lockheed Martin ile imzalanan 4.6 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı programı kapsamında pilot eğitimi için ilk jetlerini ABD'de teslim aldı. Polonya, Doğu Avrupa'nın ilk F-35'lerini teslim alması durumunda ise elindeki MİG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya hibe edebileceği belirtildi. Polonya daha önceden Ukrayna'ya envanterindeki 14 adet MİG-29'u Kiev yönetimine göndermişti.

Star Gazetesi27 Aralık 2024 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Bölgenin ilk F-35'leri geliyor: MİG-29'lara yol göründü
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Polonya, ABD'den teslim aldığı ilk F-35 uçaklarını ABD'deki eğitimlerin tamamlanmasının ardından 2026 yılında ülkede belirlenen hava üslerine konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Varşova hükümetinin F-35 jetlerinin ülkede konuşlandırmaya başlamasının ardından ise Ukrayna'ya ek MiG-29 jetlerinin transfer edebileceği vurgulandı.

DOĞU AVRUPA'NIN İLK F-35'LERİ OLACAK

Polonya Hava Kuvvetleri'nin üretimin tamamlanması ve gerekli altyapı iyileştirmelerinin ardından ilk F-35'lerin 2026'nın başlarında konuşlandırması bekleniyor.

Polonyalı pilotların ABD'deki Ebbing Hava Üssü'nde eğitim görmesi amacıyla teslim edilen iki F-35'in ABD Savunma Bakanlığı'nın mülkiyetinde kalmaya devam edeceği öğrenildi.

ABD ile Polonya arasında 2020'de imzalanan sözleşmeye göre Varşova hükümeti 32 adet F-35 uçağı satın alacak. 2024'ün başlarında bu varyantla ilgili bildirilen önemli zorluklara rağmen Polonya, Doğu Avrupa'da F-35'in ilk alıcısı olma yolunda.

14 MİG-29 TESLİM EDİLMİŞTİ

Polonya, 2023'ün başlarında Ukrayna'ya 14 MiG-29 savaş uçağı hibe etmişti. Polonya'nın Ukrayna'ya daha fazla MİG-29 jeti teslim etmesi ise ABD ile yapılan F-35'lerin bir an önce envanterine dahil edilmesine bağlı. Polonyalı yetkililer, ek MiG-29'ların ancak F-35'lerin faaliyete geçtikten sonra gönderebileceğini sürekli olarak vurguluyor. Polonya'nın önümüzdeki yıllarda Ukrayna'ya ek MiG-29'lar göndermesi durumunda Kiev hükümetinin hava gücünü yeniden güçlendirebilme imkanına sahip olacağı belirtiliyor.

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