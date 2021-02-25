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Savunma

Bombardier'e siber saldırı! Gizli bilgiler sızdırıldı

Kanada menşeli hava araçları üreticisi Bombardier, havadan erken ikaz ve kontrol uçak sistemlerine ilişkin gizli bilgileri de kapsayan bilişim unsurlarının siber saldırıya uğradığını doğruladı.

star.com.tr25 Şubat 2021 Perşembe 21:08 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:08
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Kanada menşeli demiryolu ve hava araçları üreticisi Bombardier, siber saldırı kurbanı oldu. Bombardier, havadan erken ikaz ve kontrol uçak sistemlerine ilişkin gizli bilgileri de kapsayan bilişim unsurlarının siber saldırıya uğradığını doğruladı. Ayrıca gizli müşteri, tedarikçi ve çalışan verilerinin de sızdırıldığı belirtildi.

Firma, saldırıyı "üçüncü parti dosya aktarım uygulamasındaki güvenlik açığından yararlanılarak verilerin elde edilmesini içeren sınırlı bir siber güvenlik ihlali" olarak nitelendirdi. Bombardier'ın İsveçli Saab ile ortak geliştirdiği GlobalEye sistemine ait platformun mekanik sistemleri ve teknik özelliklerini de içeren tablolar Dark web'de sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Firma, çok sayıda çok uluslu şirketler, kısmi mülkiyet sağlayıcıları, hükümetler ve özel şahıslarla hizmet veren dünya çapında yaklaşık 4 bin 900 uçaktan oluşan bir filonun sağlayıcısı konumunda.

Şu anda Meksika, Brezilya, Yunanistan, Pakistan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkelerde kullanılmaktadır.

Firma tarafından yapılan açıklamada, Saab'ın GlobalEye AEW & C uçağının Meksika, Brezilya, Yunanistan, Pakistan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkelerde kullanılmakta olduğu belirtildi.

star.com.tr

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