Böyle duyurdular: Ka-52 ve Mi-28N ile vurduk

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus Savunma Bakanlığı'ndan savaşa ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında, Batı Askeri Departmanı'nın helikopter ekiplerinin Ukrayna'daki askeri operasyonu yürütmek için görevlerini etkin bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

KA-52 VE Mİ-28N İLE VURDUK

Açıklamada, Ka-52 ve Mi-28N helikopterlerinin alçaktan uçarak, Ukrayna askeri altyapısını düşman zırhlı araçlarının ve savaş ekipmanlarını, askeri konvoylarını ve nakliye personellerini vurduğu ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ka-52 ve Mi-28N helikopterlerinin makineli tüfek ve füzelerle donatıldığını ve Ukrayna ordusunun bazı komuta merkezlerini de vurduğunu iddia etti.