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Savunma

Böyle duyurdular: Türkiye bağımsız yol çiziyor

Türk savunmasını mercek altına alan Katar merkezli El Cezire haberinde, “Kara, deniz ve havayoluyla yapılan ilerlemelerle Türkiye bağımsız bir yol çiziyor ve bu da uluslararası alanda giderek daha fazla kabul görüyor” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ18 Mart 2025 Salı 08:31 - Güncelleme:
Böyle duyurdular: Türkiye bağımsız yol çiziyor
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Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu, Türk savunmasını mercek altına aldı.

Kanal, NATO'nun ikinci en büyük kara ordusuna sahip olan Türkiye'nin 10 yıl önce savunma sanayii ihracatının 1.9 milyar dolardan 7.1 milyar dolara ulaştığına vurgu yaptı.

Türkiye'nin 2010'lu yıllarda yerli tasarıma odaklandığı belirtilerek, "Kara, deniz ve havayoluyla yapılan ilerlemelerle Türkiye bağımsız bir yol çiziyor ve bu da uluslararası alanda giderek daha fazla kabul görüyor" denildi.

"TÜRK İHA'LARINI DUYDUNUZ MU?"

"Türk İHA'larını duydunuz mu?" başlığıyla verilen haberde şu bilgilere yer verildi:

En ünlü Türk İHA'sı, 2014'te ilk kez sahaya çıkan Bayraktar TB2'dir. 31 ülkeye ihraç edildi. Türkiye ayrıca, yapay zeka destekli Çelik Kubbe adlı hava savunma sistemi ve ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı olan KAAN üzerinde çalışıyor. Alman Leopard ve Amerikan Abrams tanklarına rakip Altay tankı ile öne çıkıyor. Dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı Türkiye'nin ihracatı 178 ülkeye ulaştı.

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