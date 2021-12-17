Böylesi ilk kez görüldü! Gizemli krom F-22 Raptor görenleri şaşırttı

star.com.tr 17 Aralık 2021 Cuma 14:12 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 14:13

Güney Nevada'da bulunan ABD Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan uçakların arasında, ayna gibi parlayan bir F-22 Raptor görenleri şaşırttı.



Belirgin kuyruk kodları ve kaydı olmayan uçak, ilk olarak 19 Kasım 2021'de ünlü havacılık fotoğrafçısı Santos Caceres tarafından Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'nden ayrılırken fotoğraflanmıştı.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ KROM F-22

Uçağı diğer uçakların arasında belirgin bir şekilde ayırt edici hale getiren, daha önce bir F-22 Raptor'da hiç görülmemiş 'ayna gibi' boyaydı. Yansıtıcı metalik kaplama, uçağın dışının çoğunu kaplıyor ve sadece çok belirgin panel çizgileri dışarıda kalıyor.

Yeni "krom" veya "aynaya benzer" kaplamanın nedeninin ne olduğu bilinmiyor, ancak muhtemelen IRST (Kızılötesi Arama ve İzleme) veya diğerleriyle ilgili bazı test faaliyetlerini yürütmek için uygulanmış gibi görünüyor.

Geçen yıl, Scaled Composites Model 401 "Son of Ares" göstericileri, yansıtıcı metalik bir kaplamayla (F-22'de kullanılana benzer) lazer sistemi menzilleri üzerinde bir dizi test uçuşu gerçekleştirmişti.

Gizemli yansıtıcı kaplamaya sahip F-22, yakın zamanda Rich Traiano tarafından popüler "The Nellis Spotter" YouTube kanalından WSINT 21B sırasında Nellis AFB'de başlatılan ve kurtarılan her türden uçak arasında çekildi.

BAŞKA UÇAKLARLA BİRLİKTE UÇTU

Görüntülerde, farklı aydınlatma koşullarında, ayna kaplamanın Raptor'un her iki yanında farklı bir görünüm sağladığı gözlemlendi. Hava üssünden F-22 haricinde F -16'lar, RC-135V/W Keşif Uçakları ve F-35A dahil olmak üzere birçok başka uçak da havalandı. Bazı uçakların, harici silahlar taşımadığı yani gizli modda uçtuğu görüldü.

Tüm bu etkenlerin ortasında, F-22'nin daha süslü durması için değil, bir görev için krom kaplandığı ve görüntülerin muhtemelen bir test sırasında çekildiği düşünülüyor.

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