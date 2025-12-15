İSTANBUL 12°C / 4°C
BOZOK ve KAYI-30'dan güç gösterisi: Hedefe tam isabet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE'nin BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatlarının hedefi tam isabetle imha ettiğini açıkladı.

15 Aralık 2025 Pazartesi 12:41
BOZOK ve KAYI-30'dan güç gösterisi: Hedefe tam isabet
Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatlarının, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini duyurdu. Aynı zamanda Kacır, Türkiye'nin SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri olduğunu belirtti.

"BOZOK VE KAYI-30 SİHA MÜHİMMATLARI, HEDEFİ TAM İSABETLE İMHA ETTİ"

Türkiye'nin milli mühimmat ve milli platform başarılarına değinen Bakan Kacır, "Türkiye, SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatları, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti" ifadelerini kullandı.

  • TÜBİTAK SAGE
  • BOZOK mühimmatı
  • KAYI-30 SİHA

Popüler Haberler
