Brezilya Hava Kuvvetleri'ne dördüncü C-390 uçağı teslimatı

star.com.tr 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:46 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:50

Brezilyalı uçak imalatçısı Embraer'in, FAB tarafından sipariş edilen toplam 28 birimden dördüncü C-390 Millennium çok görevli nakliye uçağını Brezilya Hava Kuvvetleri'ne (FAB) teslim ettiği bildirildi.

Halihazırda teslim edilmiş ve çalışır durumda olan birimlerin yanı sıra, bu Birinci Birlik Taşıma Grubu tarafından işletilecek. FAB tarafından sipariş edilen tüm uçaklar, KC-390 Millennium olup, havadan yakıt ikmali görevlerini yerine getirmek üzere inşa edilmiştir.

Hava Kuvvetleri Komutanı Antonio Carlos Moretti Bermudez, "Filomuza eklenen yeni KC-390 Millennium uçağını büyük bir memnuniyetle aldık. Yakında, Brezilya'nın farklı bölgelerinde ve hatta yurtdışında, çeşitli görevlerde de çalıştırılacak." şeklinde konuştu.

FAB, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana KC-390 Millennium uçağını lojistik hava taşımacılığı görevlerinde kullandı ve Brezilya'daki salgınla mücadelede tonlarca tıbbi malzemeyi taşıdı. Bunun yanı sıra FAB, Ağustos ayında Beyrut'ta meydana gelen korkunç kaza sonrası uçaklardan birini Beyrut halkına insani yardım desteğinde kullanmak üzere Lübnan'a gönderdi.

star.com.tr