TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜRKUŞ'un yeni boyasıyla gökyüzüne havalandığını duyurdu. HÜRKUŞ, metalik mavi gövde ve metalik gri kanat boyamasının dikkat çekti. HÜRKUŞ'un daha kararlı bir şekilde göreve hazır olduğunu belirten TUSAŞ, söz konusu uçağın Her detayıyla Türk mühendislik vizyonunu yansıttığını açıkladı.

HÜRKUŞ YENİ HALİYLE GÖKYÜZÜNDE

HÜRKUŞ'un yeni tasarımına dikkat çeken TUSAŞ açıklamasında, "Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır" ifadelerini kullandı.

HÜRKUŞ'un havacılık projelerine ilham kaynağı olacağını bildiren TUSAŞ, "Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek." dedi.

HÜRKUŞ NEDİR?

TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olan iki kişilik, alçak kanatlı, tek motorlu turboprop bir uçaktır. Adı Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gazisi, ilk Türk uçak üreticisi Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verilmiştir.

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