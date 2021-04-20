Bulunamadılar! Kayıp nükleer silahlara ne oldu?

star.com.tr 20 Nisan 2021 Salı 21:43 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 21:43

Geçtiğimiz asırda yok edici gücü acı bir şekilde ortaya çıkarılan nükleer silahlar, Soğuk Savaş döneminde de en çok yarışılan alan haline geldi.



Ancak, 1950 ile 1980 yılları arasında kayıtlara geçmiş 32 olayda kaybolan bazı nükleer silahların akıbeti, hala gizemini koruyor. Washington merkezli The National Interest dergisinin haber sitesi, kayıp silahların kronolojisini yayınladı.

İşte ortadan kaybolan ve asla bulunamayan (bilinen) nükleer silahların listesi...

13 Şubat 1950

En uzun süredir kayıp olan nükleer silah... 71 yıldır bulunamadı ve yakın zamanda bulunması da pek olası değil.

Bir Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Konvair B-36 bombardıman uçağının mürettebatı nükleer saldırı tatbikatı düzenlerken bir motor arızası meydana geldi.

Nükleer bir savaş başlığıyla kaza yapmak istemeyen mürettebata, 30 kilotonluk Mark 4 (Şişman Adam) bombasını Pasifik Okyanusu'na atması emredildi.

Resmi rapora göre, bomba nükleer bir patlama için gerekli plütonyum çekirdeğini içermiyordu, ancak yine de önemli miktarda uranyum içeriyordu.

10 Mart 1956

İlk bombayı kaybettikten altı yıl sonra, bir B-47 bombardıman uçağı Florida'daki MacDill'den, Fas'ın Ben Guerir Hava Üssü'ne giderken Akdeniz'de büyük olasılıkla düştüğü iddia edildi.

Uçaktaki iki nükleer çekirdek kayboldu. Uçak havada ilk yakıt ikmalini başarıyla yapmıştı, ancak ikinci bir yakıt ikmali için bir tankerle temas kuramadı ve kayıp olduğu bildirildi.

Kesin silah bilgisi açıklanmadı, ancak B-47'de 3.400 kilogramlık Mark 15 nükleer bomba olduğu biliniyordu. Ne uçağın ne de çekirdeklerinin izine rastlanmadı.

5 Şubat 1958

Georgia, Savannah yakınlarında düzenlenen tatbikattaki bir savaş görevi sırasında, bir Mk 15 silahı taşıyan başka bir Hava Kuvvetleri B-47 bombardıman uçağı, bir F-86 ile çarpıştı.

Çok sayıda iniş girişiminden sonra, bombardıman mürettebatına, ağırlığı azaltmak ve ayrıca acil iniş sırasında patlamamasını sağlamak için bombayı fırlatması için yeşil ışık yakıldı. Savannah Nehri ağzına yakın bırakıldığı iddia edilen bomba, tüm çalışmalara rağmen bulunamadı.

24 Ocak 1961

Kuzey Carolina, Goldsboro yakınlarında bir yerde, bir tarlaya muhtemelen bir uranyum çekirdeği gömülüdür.

Bu çekirdek, kalkıştan kısa bir süre sonra düşen bir B-52'de bulunan bir çift 24 megaton nükleer bombanın çekirdeklerinden biriydi. Bu olayla ilgili özellikle rahatsız edici olan şey, ele geçirilen bomba üzerindeki dört silahlanma mekanizmasından üçünün aktif olmasıdır.

İkinci bombanın çekirdeğini bulma çabaları başarısız olunca, ordu bir sonraki en hamleyi yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Mühendisleri, alanın kazılmasını önlemek için 400 metrelik alanı satın aldı.

5 Aralık 1965

Bir şekilde, bir megatonluk termonükleer silahla yüklü bir A-4E Skyhawk saldırı uçağı, USS Ticonderoga'nın güvertesinden yuvarlanarak Pasifik Okyanusu'na düştü. Pilot, uçak ve bomba 16.000 fit suya hızla gömüldü ve bir daha görülmediler.

ABD ordusu kazayı 15 yıl sonrasına kadar kabul etti ve karadan 500 mil uzakta olduğunu açıkladı. Ancak, uçak gemisi Japonya'nın Ryuki Adalarından yaklaşık 80 mil uzakta olduğu için, buna kimse inanmadı. Bu kazanın bir sonucu olarak, Japon hükümeti şimdi ABD'nin kendi topraklarına nükleer silah getirmesini yasakladı.

İlkbahar 1968

1968 yılının ilk yarısında, ABD Donanma nükleer saldırı denizaltısı USS Scorpion, Azor Adaları güneybatısında kayboldı. 99 mürettebatın trajik kaybına ek olarak, denizaltı 250 kiloton gücü olan bir çift nükleer başlıklı silah taşıyordu.

Not: 50 yıldan fazla bir süredir başka hiçbir nükleer silah kaybolmadı.(Bildiğimiz kadarıyla)

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