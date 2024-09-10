Büyük başarı! Türkiye ilk üç ülke arasına girdi

SavTek Dergi'nin Eylül 2024 sayısında, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımlarının önemli bir göstergesi olan elektromanyetik top teknolojileri üzerine kapsamlı bir özel dosya yayımlandı. Bu dosya, Türkiye'nin bu alandaki gelişimini, küresel arenadaki konumunu ve gelecekteki hedeflerini detaylı bir şekilde ele alıyor.

ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Yapılan araştırmada küresel arenada Türkiye'nin geldiği nokta değerlendirildi. Haberde "Dünya genelinde ABD, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler elektromanyetik top teknolojileri üzerinde yoğun çalışmalar yürütüyor. Ancak bu alanda operasyonel hale gelen sistemlerin sayısı oldukça sınırlıdır. Türkiye, ŞAHİ 209, SAPAN ve TUFAN projeleriyle elektromanyetik top sistemlerini operasyonel hale getiren ABD ve Japonya'dan sonra dünyadaki üçüncü ülke konumuna gelmiştir. Bu, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

2008'DE START VERİLDİ

Dergide yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı: "2008 yılında elektromanyetik top teknolojileri üzerine çalışmalar başlatıldı. ŞAHİ 209, Blok 1 olarak adlandırılan ilk prototipiyle 1 megajul enerji kullanarak 300 gramlık mühimmatı 10-12 kilometre menzile ulaştırdı. ŞAHİ 209 Blok 2 ise menzil, güç ve operasyonel yetkinliklerini daha da artırarak 2021 yılında tamamen operasyonel hale geldi."

SAPAN VE TUFAN

TÜBİTAK'ın 2014 yılında başlattığı SAPAN projesi, Türkiye'nin elektromanyetik top teknolojisinde önemli bir adım daha atmasını sağladı. 2016 yılında prototipi tamamlanan SAPAN, 2021 yılında yapılan testlerde 1.3 megajul enerji ile 1.000 gramlık mühimmatı 6 mach hızda ateşleyerek başarılı sonuçlar elde etti. ASELSAN'ın TUFAN projesi de bir diğer yerli atılım. 2014'te başlatılan ve 2017'de ilk kez IDEF Fuarı'nda tanıtılan TUFAN, ses hızının 9 katına ulaşarak 300+ km menzile sahip bir sistem olarak büyük başarı gösterdi.

ELEKTROMANYETİK TOP NEDİR?

TÜBİTAK'ın 2014 yılında başlattığı SAPAN projesi, Türkiye'nin elektromanyetik top teknolojisinde önemli bir adım daha atmasını sağladı. 2016 yılında prototipi tamamlanan SAPAN, 2021 yılında yapılan testlerde 1.3 megajul enerji ile 1.000 gramlık mühimmatı 6 mach hızda ateşleyerek başarılı sonuçlar elde etti. ASELSAN'ın TUFAN projesi de bir diğer yerli atılım. 2014'te başlatılan ve 2017'de ilk kez IDEF Fuarı'nda tanıtılan TUFAN, ses hızının 9 katına ulaşarak 300+ km menzile sahip bir sistem olarak büyük başarı gösterdi.