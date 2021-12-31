Büyük hayal kırıklığı! F-104, MiG-19, F-4... Onlarcası çakıldı

star.com.tr 31 Aralık 2021 Cuma 11:39 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 14:10

NATO ile Sovyetler arasındaki Soğuk Savaş Dönemi, neredeyse yarım asır boyunca amansız bir silah yarışına sahne oldu.

Müthiş teknolojilerin geliştirildiği bu dönemin teknolojik başarıları gibi birçok başarısızlığı da kayıtlara geçti. Başarısızlıklar listesindeki en önemli kalemlerden biri, savaş uçaklarıydı...

Havacılık alanında hazırlanmış bir gayri resmi raporda, Lockheed tarafından geliştirilen F-104 Starfighter yüksek kaza ve arıza oranıyla, 'Uçan Tabutlar' listesinin başında yer aldı.

LOOCKHEED F-104

Uçan Tabutlar listesinin başındaki F-104, 1962'de hizmete girdi. Uçak, sık sık kazalarla gündeme geldi. 1966'nın ortalarına kadar Almanya'da 61 F-104 uçağı düştü, 35 Alman pilotu öldü.

Uçak tasarımındaki birçok değişikliğe rağmen kazalar devam etti. 1968 ve 1972 yılları arasında yılda 15 ila 20 Alman F-104 düştü. Tüm önlemlere rağmen kaza oranı yılda '10'a indirilebilidi.

Uçağın bu kadar kazaya karışmasına, 'uçağın bitmemiş tasarımı' gerekçe olarak gösterildi.

Diğer NATO ülkelerinin hava kuvvetlerinde de F-104 kazaları kaydedildi. Sonuç olarak, uçan 916 uçaktan 292'si düştü, 115 pilot öldü.

MiG-19

Mikoyan-Gurevich MiG-19, Sovyet yapımı ikinci nesil tek koltuklu, jet motorlu bir avcı uçağıydı. Düz uçuşta ses üstü hıza ulaşabilen ilk Sovyet uçağı unvanına sahiptir ancak, o da 'Uçan Tabutlar' listesinde yerini aldı.

Sonuç olarak, Bulgaristan'da hizmet veren Sovyet MiG-19'lardan, en az 100'ü düştü.

F-4 PHANTOM II



Douglas Firması tarafından ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Donanması için geliştirilmiş, iki koltuklu, çift motorlu, uzun menzilli süpersonik, 3. nesil bir savaş uçağıdır.

1971'den 1975'e kadar hizmette kalan F-4 Phantom II uçak filosu da, 50 uçak kaybederek 'Uçan Tabutlar' listesine yerini aldı.

LIGHTNING F.6



English Electric tarafından üretilen bir süpersonik avcı uçağıdır. Uçak 1950'li yıllarda tasarlanmış olup English Electric şirketinin British Aircraft Corporation adını almasıyla BAC Lightning olarak adlandırılmıştır.

Kraliyet Hava Kuvvetleri, 41 adet Lightning uçağını kaybetti.

MiG-21F

Yine Sovyetler'in Mikoyan Gurevich Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen süpersonik jet avcı/önleyici uçaktır.

Macaristan'da hizmet veren MiG-21F'nin kayıpları, 30 uçak kadardı.

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