Güneydoğu Asya'da dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Endonezya, Fransa ile Rafale savaş uçakları için yaptığı anlaşmanın ardından ABD üretimi F-15EX savaş uçağı için planlanan 24 adetlik alımı iptal etti. Karar, bölgedeki hava gücü modernizasyon projelerini yakından takip eden savunma çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

F-15EX SAVAŞ UÇAĞI YERİNE RAFALE TERCİHİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Endonezya'nın Fransız üretici Dassault Aviation ile yürüttüğü Rafale tedarik süreci, ülkenin hava kuvvetlerinde kapsamlı bir modernizasyon hamlesi olarak görülüyordu. Çok rollü yapısı, gelişmiş radar sistemleri ve geniş mühimmat yelpazesiyle öne çıkan Rafale, Jakarta yönetiminin öncelikli tercihi haline geldi.

Bu anlaşmanın ardından ABD'li üretici Boeing tarafından geliştirilen F-15EX için planlanan 24 uçaklık satın alma sürecinin iptal edilmesi, savunma bütçesi ve stratejik öncelikler açısından yeni bir yönelim olarak değerlendiriliyor.

F-15EX NEDEN GÜNDEMDEYDİ?

F-15EX, ABD'nin efsanevi F-15 platformunun en güncel ve gelişmiş versiyonu olarak biliniyor. Yüksek mühimmat taşıma kapasitesi, gelişmiş AESA radarı ve modern aviyonik sistemleriyle özellikle hava-hava görevlerinde üstün performans sunuyor.

Endonezya'nın bu platformu tercih etmesi halinde, bölgedeki en güçlü hava-hava kapasitesine sahip ülkelerden biri haline gelmesi bekleniyordu. Ancak Rafale anlaşmasının kapsamı ve mali yükü, iki büyük savaş uçağı programını aynı anda yürütmeyi zorlaştırdı.

Güneydoğu Asya'da artan askeri modernizasyon yarışında Endonezya'nın tercihleri büyük önem taşıyor. Özellikle Güney Çin Denizi'ndeki jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında, hava gücüne yapılan yatırımlar doğrudan caydırıcılık kapasitesini etkiliyor.

F-15EX programının iptali, ABD-Endonezya savunma ilişkilerinde tamamen bir kopuş anlamına gelmese de, Jakarta'nın çeşitlendirilmiş tedarik politikasında yeni bir sayfa açtığını ortaya koyuyor.

Endonezya'nın Rafale anlaşması sonrası 24 adetlik F-15EX alımını iptal etmesi, yalnızca bir satın alma kararının ötesinde; stratejik, ekonomik ve diplomatik boyutları olan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde ülkenin savunma planlamasında başka hangi adımların atılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.